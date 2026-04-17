영통역 우미 린, 견본주택 개관… 물량 100% 추첨제로

아파트 닮은 4베이 구조에 수납 실속형 설계
수인분당선 영통역 인근의 지리적 이점을 확보한 주거 시설 영통역 우미 린이 17일 견본주택의 문을 열고 본격적인 분양 절차에 돌입했다.
청약 장벽 낮추고 기본 옵션 넓혀
17일 개관 시작으로 20일까지 접수
해당 단지는 구축 주택이 밀집한 영통동 일대에 들어서는 희소성 있는 신규 주거 공간이라는 점에서 시장의 기대를 모으고 있다. 도보 거리에 위치한 역세권 환경은 물론 주변 학원가와 대형 쇼핑몰, 공원 등 기구축된 기반 시설을 즉시 이용할 수 있어 입주와 동시에 정주 여건이 완성되는 효과를 누릴 수 있다고 한다.
주거 선호도가 뚜렷한 전용 76~119㎡ 규모의 중대형 면적으로 구성됐으며, 내부 평면은 아파트의 공간감을 구현한 4베이 구조를 채택했다. 현관과 주방 곳곳에 배치된 수납 공간과 넓은 드레스룸은 공간 효율을 높였으며, 가사 동선을 배려한 케어 팬트리 도입은 방문객들의 긍정적인 평가를 이끌어냈다.
입주자의 경제적 여건을 고려한 기본 품목 구성도 돋보였다. 대개 추가 비용이 발생하는 시스템 에어컨과 거실 인테리어 자재 등을 모든 가구에 기본 사양으로 포함해 이사 초기 비용 절감을 도모한 점이 긍정적인 요인으로 작용하고 있다.
주거형 오피스텔 특유의 완화된 청약 조건 역시 강점이다. 청약 통장 보유 여부와 무관하게 성인이라면 거주 지역에 관계없이 응모할 수 있으며, 재당첨에 따른 제약도 따르지 않는다. 금융 규제 측면에서도 아파트 대비 유연한 담보인정비율(LTV)이 적용되고 자금 출처 증빙이나 실거주 의무가 없어 자금 운용의 폭이 넓다.
선발 방식은 전체 물량을 추첨으로 결정해 가점이 부족한 청년 세대에게도 당첨의 기회를 제공한다. 향후 청약 일정은 17일과 20일 양일간 진행되며, 당첨자 명단은 23일 발표된다. 정당 계약은 24일로 예정되어 있으며, 견본주택은 용인 기흥구 영덕동 일대에서 운영 중이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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