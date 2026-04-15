LH, 올해 국내 첫 스위스프랑화 채권 발행… 1885억 규모

한국토지주택공사(LH)는 스위스 금융시장에서 1억 스위스프랑 규모 채권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
이번 발행은 1억 스위스프랑 (약 1885억원) 규모로 올해 국내 기업 가운데 첫 스위스프랑화 채권 발행 사례다. 중동 지역 긴장 고조로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 발행에 성공한 점이 주목된다고 LH 측은 설명했다.
특히 안정적인 투자 성향을 가진 투자자 비중이 높은 스위스프랑 시장에서 꾸준한 시장 접근성과 신뢰도를 바탕으로 해외 투자 수요를 확보했다고 LH 측은 전했다.
발행일은 지난 10일이고 만기는 3년이다. 발행 금리는 동일 만기 스위스프랑 기준금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 결정됐다. 이번 발행은 비엔피파리바(BNP Paribas)가 단독 주관했다.
LH는 그간 유럽 지역을 중심으로 신규 투자자 확보와 함께 다양한 통화 기반 외화 조달을 추진해 왔다. 지난해 11월에는 2013년 이후 12년 만에 한국계 비정책금융기관 가운데 처음으로 5억 유로 규모 공모채 발행에 성공한 바 있다.
오동근 LH 재무처장은 “안정적인 정책사업 추진 기반 확보를 위해 해외 우량 투자자 유치와 조달원 다변화를 지속 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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