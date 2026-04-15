부도 위기 딛고 준공된 ‘익산 아파트’, 민·관·금융 협력이 만들었다

전북 익산시 남중동 ‘오투그란데 뉴퍼스트’ 아파트 사업이 시공사 부도 위기를 딛고 정상적으로 준공됐다. 사업 정상화를 위해 민·관·금융기관이 긴밀하게 협력한 끝에 만든 결과다.
오투그란데 뉴퍼스트는 지상 3개동, 총 298세대 규모로 준공 예정이었다. 그러나 2024년 12월 시공사 제일건설의 경영 악화로 공사가 중단됐다. 이에 따라 입주 예정자와 협력업체의 피해가 우려됐으나, 관계기관 간 협력을 바탕으로 공사를 재개해 지난 3월 익산시로부터 사용승인을 받았다.
이 과정에서 농협은행은 채권금융기관으로서 지역사회 피해 최소화에 앞장섰다. ▲중도금대출 추가 지원 ▲중도금대출 이자유예 및 금리인하 ▲잔금대출 선제적 지원 등 핵심 역할을 수행했다.
농협은행 여신심사부문 김성훈 부행장은 “어려운 상황 속에서도 관계기관 간 협력을 통해 사업이 정상적으로 마무리된 것은 매우 의미있는 성과”라며 “농협은행은 앞으로도 지역사회와 상생하는 금융기관으로서 주거 안정과 지역경제 활성화에 앞장설 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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