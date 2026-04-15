페어스퀘어랩, 미래에셋캐피탈 ·한국투자파트너스 등서 시리즈 B 투자 유치

CKX 파트너스 리드… 주요 VC, 증권사 참여로 제도권 금융 인프라 신뢰성 강화
수탁·보안·컴플라이언스 아우르는 ‘통합 온체인 금융 플랫폼’ 구축
디지털 자산 인프라 기술 기업 페어스퀘어랩(대표 김준홍)이 주요 국내 벤처캐피털(VC)로부터 시리즈 B 투자를 성공적으로 유치했다고 밝혔다.
이번 투자 라운드는 CKX파트너스가 리드했으며, 미래에셋캐피탈, 한국투자파트너스, 한국투자증권, 윈베스트벤처투자, 디에이밸류인베스트먼트가 공동 투자자로 참여했다.
페어스퀘어랩은 현재 국내 디지털 자산 컨소시엄의 창립 주주로 참여하며, 금융 인프라의 표준화 작업을 선도하고 있다. 한국거래소(KRX)가 주도하는 토큰증권(STO) 거래소 ‘KDX 컨소시엄’과 주요 은행 및 대기업이 참여하는 원화 스테이블코인 프로젝트 ‘상평(EverStable) 컨소시엄’에 참여하고 있다.
또한 금융당국의 가이드라인을 선제적으로 반영한 사업 구조를 통해 금융기관의 리스크 최소화에도 집중하고 있다. 자회사인 한국디지털자산수탁(KDAC)은 신한은행, NH농협은행, 흥국생명, 미래에셋(코빗)이 참여한 검증된 수탁 인프라로, 기관 투자자 유입을 위한 핵심 관문 역할을 하고 있다.
아울러 AI 보안 기업 S2W가 주요 주주로 참여하고 있는 자회사 클로인트(Kloint)는 가상자산 데이터 분석 기술을 기반으로 사고 예방 및 수사 지원 서비스를 제공하며, 시장의 투명성과 신뢰도를 높이고 있다.
글로벌 시장에서도 사업 성과가 가시화되고 있다. 일본 프로그맷(Progmat)과 협력 중인 ‘프로젝트 팍스(Project Pax)’를 통해 스테이블코인 기반 국경 간 결제 인프라 1단계 파일럿을 성공적으로 완료했으며, 현재는 EU 및 아시아 지역으로 확장하는 2단계 프로젝트를 추진 중이다. 이 과정에서 리플(Ripple), 체인링크(Chainlink), 디펜스(Dfns), 지케이싱크(zkSync) 등 글로벌 기업들과의 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
CKX파트너스 차상훈 이사는 “페어스퀘어랩은 단순한 기술 기업을 넘어, 금융 시스템의 안정성과 규제 준수를 최우선으로 하는 제도권 최적화 기업”이라며, “기존 금융과의 연계성과 상호운용성을 바탕으로 온체인 금융 전환의 핵심 파트너가 될 것”이라고 평가했다.
한국투자파트너스 김민준 팀장 역시 “온체인 금융으로의 전환은 필연적인 흐름이며, 그 과정에서 가장 중요한 요소는 신뢰 가능한 인프라”라며 “페어스퀘어랩은 검증된 성과와 금융권 네트워크를 기반으로 핵심 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.
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