학생 일상 지원… 유해업종 결제 차단 등 안심 기능 돋보여

㈜우리은행의 우리틴틴이 ‘2026 국가산업대상’ 10대 전용 금융 서비스 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
우리은행의 만 7∼18세 청소년 전용 용돈 관리 서비스 ‘우리틴틴’은 초·중·고등학생의 ‘생활 밀착형 나의 첫 용돈생활’을 목표로 사용자 친화적인 기능을 통해 10대 청소년 고객들의 주목을 받고 있다. 우리틴틴은 온오프라인 어디서나 결제 가능한 용돈 카드 기능을 바탕으로 친구들과 소비 금액을 간편하게 나눌 수 있는 더치페이, 송금 기능, 실물 카드 없이도 모바일 간편 결제 플랫폼에 등록해 결제할 수 있는 기능 등 실생활에 필요한 기능을 모두 담고 있다. 특히 지난해 가을에는 ‘우리WON뱅킹’ 앱 내 ‘우리틴틴’ 서비스 안에서 틴틴카드를 태그하는 형태로 교통카드를 충전할 수 있는 ‘틴틴교통’ 기능을 론칭하기도 했다.
여기에 ‘우리 학교 시간표 및 급식 정보 제공’과 같은 기능으로 학생들의 일상을 지원하며 유해 업종 결제 차단, 모바일 뱅킹 앱 최초 부모 연동형 용돈관리(페어런츠 페어링) 기능까지 더해져 안심하고 사용하는 청소년 금융 서비스로 발돋움했다.
우리틴틴은 학생들 일상생활에서의 실용적인 부분에 그치지 않고 10대 청소년을 위해 다양한 컬래버 마케팅 활동을 전개했다. 2025년 걸밴드 ‘QWER(큐더블유이알)’과의 컬래버 디자인 카드 출시를 시작으로 ‘LoL(리그 오브 레전드) 영혼의 꽃 에디션’을 출시해 조기 완판되는 등 10대 고객들로부터 큰 지지를 받은 바 있다.
댓글 0