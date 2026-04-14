오비맥주, 노동부 인증 ‘생맥주 관리사’ 제도 도입

오비맥주는 고용노동부 인증 기반의 ‘생맥주 관리사(Master Draft Manager, 이하 MDM)‘ 자격 제도를 운영한다고 14일 밝혔다. MDM 자격 제도는 생맥주의 위생과 품질 관리 프로세스를 표준화하고, 이를 체계적으로 검증해 외식업소의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.
오비맥주는 개별 브랜드 차원의 전략을 넘어 시장 전반의 생맥주 품질 수준을 끌어올리기 위해 MDM 자격 제도에 동참했다. 이에 생맥주 품질 가이드라인을 수립, 자격관리기관인 키노콘과 공동으로 제도를 설계했다.
키노콘은 지난 14년간 생맥주 품질관리 교육 및 기기 관리 시스템을 구축한 전문 기업이다. 오비맥주는 키노콘의 기술력에 자사의 품질 경영 노하우를 접목해 관리 기준에 부합하는 생맥주를 소비자에게 제공한다는 계획이다.
MDM 생맥주 관리 자격 취득 과정은 ▲이론 교육 ▲실습 교육 ▲온라인 시험 ▲현장 실기 등 총 4단계로 구성된다. 교육 과정은 생맥주 위생 관리, 공급 라인 세척, 탄산압 조절, 전용 잔 관리, 신선도 유지를 위한 보관 방식 등 고품질 생맥주 제공에 필요한 전 과정에 대해 폭넓게 교육하며, 특히 현장 실기 시험을 통해 실제 운영 환경에 적용 가능한 실무 능력을 인증하는 것이 특징이다. 모든 과정을 통과한 합격자에게는 MDM 공식 자격증과 인증 명패가 수여된다.
오비맥주 관계자는 “생맥주 맛의 핵심은 생맥주 기기의 정밀한 관리에서 시작되는 만큼, 전문성을 갖춘 키노콘과 함께 업계의 품질 표준을 한 단계 높이고자 한다”며 “앞으로도 자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행하여 외식업주들의 경쟁력을 강화하고 소비자들이 믿고 마실 수 있는 생맥주 환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.
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