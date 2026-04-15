바이오공명 혁신기술… ‘홈케어 디바이스 새 기준’

㈜엘에이치생활건강이 ‘2026 대한민국 산업대상’ AI 기술혁신 부문 중소벤처기업부 장관상을 수상했다. 이 기업의 수상 포인트는 미용기기 시장의 오랜 패러다임인 ‘전기 자극’을 ‘공명’으로 대체하는 원천 기술을 독자 개발했다는 데 있다.
연세대 전자공학 석사·의료공학 박사 출신인 현재호 대표는 30여 년의 ICT 개발 경험을 바탕으로 다양한 주파수 진동이 피부 내 모세혈관·림프·콜라겐 등 미세 조직의 자발적 반응을 유도하는 바이오공명 기술을 직접 설계하고 특허화했다. 공명 에너지가 전달되면 모세혈관 활성화, 산화질소 분비 촉진, 림프 순환 개선으로 이어진다. 피부를 자극으로 밀어붙이는 대신 스스로 반응하게 만드는 방식이 기존 기술과 차별화된다.
여기에 에지 AI를 적용해 인터넷 없이도 피부 상태를 지속 학습하고 초개인화 모공 관리 코칭과 맞춤형 공명 에너지 생성을 구현했다. 공명에 최적화된 부스터 크림·앰풀과 디바이스를 함께 설계해 기기와 화장품이 시너지를 내는 구조도 완성했다. 현 대표는 “공명의 원리가 홈케어 뷰티의 새로운 표준이 될 것”이라며 국방 레이더 개발에서 쌓은 버티컬 AI 경험이 바이오공명 원천 기술 개발에 큰 도움이 됐다고 밝혔다.
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