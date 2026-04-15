330억 Pre-IPO 유치… 신약개발 게임체인저로 도약

BreezeBio Inc.(구 진에딧, 이하 브리즈바이오)가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 바이오 부문 대상을 2년 연속 수상했다.
올해 초 유안타인베스트먼트를 필두로 국내 유수의 벤처캐피털들이 대거 참여한 Pre-IPO 투자 유치를 330억 원(2500만 달러) 규모로 성공적으로 완료해 코스닥 상장을 향한 발판을 마련한 것이 이번 수상의 핵심 배경이다.
유전자치료제 전달 기술을 실제 환자에게 적용할 수 있는 자체 치료제 개발로 영역을 확장하겠다는 비전을 담아 사명도 브리즈바이오로 변경했다. 업계에 새바람을 일으키고 환자들에게 희망의 바람을 전하겠다는 의지다. 판교 R&D센터를 중심으로 자가면역질환 및 항암 백신 치료제 개발에 박차를 가하고 있으며 목표한 Pre-IPO 투자 유치 금액을 기존 투자자만으로 채울 만큼 기술력과 성장 가능성을 두루 인정받고 있다. Pre-IPO 투자 유치까지 합산한 총 누적 투자액은 1억2000만 달러(약 1700억 원) 규모에 달한다. 연구개발 성과도 가시적이다. 항원특이적 면역관용(ASIT) 원리를 적용한 제1형 당뇨병 치료제(BRZ-101)를 첫 임상 프로그램으로 확정하고 개발 중이며 관련 성과는 지난달 국제 학술 서밋에서 처음 공개돼 큰 주목을 받았다.
이근우 대표는 “나노갤럭시 플랫폼으로 많은 치료제가 개발되도록 해 더 많은 환자에게 실질적인 희망을 전하겠다”고 밝혔다.
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