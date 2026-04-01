‘매드포패밀리’로 만나는 공감 다이닝

엠에프지코리아가 운영하는 매드포갈릭(대표 윤다예)이 연령이나 상황에 제한 없이 맞춤 혜택을 제공하는 멤버십 프로모션 ‘매드포패밀리’를 통해 브랜드 철학인 ‘모두의 다이닝’을 구현하고 있다.
올해 3월 서비스를 시작한 매드포패밀리는 금요일부터 주말까지 이어지는 외식 수요를 겨냥해 기획됐으며 향후 가족 중심 멤버십 프로그램으로 발전시킬 예정이다. 매주 금요일 운영되는 ‘그랑 데이’는 통신사 더블 할인이 적용되는 혜택으로 결제 마지막 단계에서 프리미엄 세트에 한해 적용된다. T 멤버십은 주문 금액 10만 원 한도 내 최대 2만 원, KT 멤버십은 20만 원 한도 내 최대 4만 원까지 추가 할인을 받을 수 있다.
주말에는 모든 패밀리를 위한 두 가지 혜택을 마련했다. ‘키즈 0원 데이’는 만 7세 미만 아동 동반 입장 시 메인 메뉴 주문에 한해 키즈 토마토 파스타, 키즈 크림 파스타, 키즈 허니 갈립, 바닐라 아이스크림 중 1종을 무료로 제공한다. ‘립 FREE 데이’는 8만 원 이상 주문 시 ‘매드 시그니처 글레이즈드 립’ 1개를 무료로 즐길 수 있다. 7900원을 추가하면 ‘허니 갈립 타워’ 메뉴로 업그레이드할 수 있다. 토요일과 일요일에 운영되는 두 프로모션은 매장 이용은 물론 포장 주문 시에도 적용되며 통신사 멤버십 제휴 할인과도 중복 적용 가능하다.
한편 매드포갈릭은 최근 ‘Red Horse Energy’ 테마 아래 ‘원재료의 힘으로 완성한 미식의 질주’ 메시지를 담은 봄 신메뉴 4종을 출시했다. 강렬한 불맛과 깊은 육즙, 매드포갈릭만의 특제 소스와 알싸한 마늘 향이 어우러져 원재료 본연의 매력을 극대화한 것이 특징으로 붉은 색감을 활용한 생동감 있는 비주얼로 봄의 활기찬 분위기를 더했다.
윤다예 엠에프지코리아 대표는 “새롭게 선보이는 매드포패밀리를 통해 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 외식 경험을 제공하겠다”고 전했다.
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