[2026 대표브랜드대상]35년 넘게 지켜온 대한민국 1등 학생복 ‘스마트학생복’

스마트학생복은 1970년대 고급 학생복 원단 생산을 시작으로 1991년 국내 최초 최고급 학생복 완제품을 출시하면서 지금까지 35년 넘게 대한민국 교복 업계를 이끌고 있다.
학생복의 품질 향상을 위해 스마트학생복은 여러 가지 인증을 획득했다.
디자인 적합성은 물론 재질, 바느질 상태, A/S, 납품실적, 하자 이행 등 모든 심사기준을 통과하여 학생복으로서는 쉽지 않은 전 복종 ‘Q마크’ 인증을 획득했다.
또한, 제품 및 서비스 시스템을 보증하는 국제표준 ‘ISO 9001’ 인증과 환경 법규를 준수한 제품과 서비스에 대한 인증인 ‘ISO 14001’을 받았으며 ‘국산 섬유 인증마크’도 획득했다.
이에 더해 제품의 안정성과 신뢰도를 높이기 위해 매년 학생복부터 체육복까지 원자재, 부자재, 완제품의 3단계로 나누어 안전 검사를 실시하고 있다.
이러한 노력의 결과로 스마트학생복은 지난 3월 19일에 열린 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 시상식에서도 24년 연속 1위를 하였으며, 기업신용평가 A+, 기술등급평가 T-2, 경영혁신형 중소기업 ‘메인비즈’, 기술혁신형 중소기업 ‘이노비즈’ 획득 등 공인기관을 통해 높은 경쟁력을 인정받았다.
이는 스마트학생복이 품질과 신뢰성을 바탕으로 꾸준한 성장과 발전을 하고 있으며 브랜드 신뢰도에서 업계를 선도하고 있다는 것을 보여준다.
또한, 지난 3월 3일에는 모범납세자의 날 60주년을 맞이하여 모범납세자 표창을 수상하였다.
스마트학생복은 사회적 기업으로서의 책임도 다하고 있다. 2000년대 초반부터 20년이 넘는 기간 동안 꾸준히 도움의 손길이 필요한 국내외 도서산간지역 및 저소득층 학생들과 장애우들에게 사랑의 교복 나눔을 실천하고 있다.
한편 ㈜스마트에프앤디는 스마트학생복 외에도 사립 유치원 원복 및 초등학교 교복 대상의 프리미엄 브랜드 ‘리틀스마트’, 어린이집 대상 캐주얼 원복 브랜드 ‘리틀클로버’, 성인 특수 유니폼 브랜드 ‘UFO’D’ 등 토탈 글로벌 유니폼 브랜드로 사업을 확장하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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