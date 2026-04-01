‘신안우이 풍력발전’ 금융 약정… 3조4000억 규모 사업 본격화

  • 동아일보

글자크기 설정

정부가 주도하고 기업, 국민이 참여해 조성하는 국민성장펀드 1호 투자처인 ‘신안우이 해상풍력 발전 사업’이 본격적으로 시작된다.

금융위원회와 기후에너지환경부는 9일 서울 영등포구 한국산업은행 본관에서 신안우이 사업 금융단 구성을 마치고 약정식을 가졌다. 이 사업은 순수 국내 자본으로 추진되는 첫 번째 신재생에너지 프로젝트다. 2029년 2월 준공하면 약 36만 가구가 한 달간 사용할 수 있는 390MW(메가와트)의 발전 용량을 갖추게 된다.

총사업비는 3조4000억 원으로 국민성장펀드, 미래에너지펀드, 첨단전략산업기금 등이 참여했다. 대출 약정을 체결한 만큼 자금 집행이 올 2분기(4∼6월)부터 시작되며, 준공 시점까지 공정에 맞춰 순차적으로 투입된다. 권대영 금융위 부위원장은 “7년간 표류한 사업이 국민성장펀드 1호 투자처로 뽑힌 후 본궤도에 오른 것처럼, 다른 분야 혁신 사업에도 국민성장펀드가 돌파구가 될 것”이라고 했다.

#신안우이#해상풍력#발전사업#신재생에너지#3조4000억 원
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스