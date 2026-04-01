HD현대, 에틸렌 2000t 들여와 협력사 지원

내달 공급… 경영 안정 금융 지원도
HD현대가 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 인한 원재료 수급, 비용 부담 등으로 어려움을 겪고 있는 협력사 지원에 나선다.
8일 HD현대는 중소 협력사들의 생산 차질을 최소화하고 경영 안정을 돕기 위해 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌, 도료 원료 등을 공급하기로 했다고 밝혔다. 정유 및 석유화학 계열사를 통해 주요 원재료를 선제적으로 확보해 협력사 수급에 차질이 발생할 경우 신속히 지원할 계획이다.
대표적으로 선박 강재 절단에 사용되는 에틸렌의 경우 HD현대케미칼을 통해 2000t을 들여와 5월부터 협력사에 공급할 예정이다. HD현대오일뱅크를 통해 도료의 핵심 원료인 자일렌 등을 협력사에 공급하는 방안도 추가로 검토하고 있다.
협력사 경영 안정을 위한 금융 지원도 펼친다. 특히 올해 초 4000억 원 규모로 조성한 ‘수출공급망 강화 보증상품’을 바탕으로, 협력사가 담보 없이도 자금을 융통할 수 있도록 할 예정이다. 이달 중 첫 협력사 지원을 시행할 계획이다.
HD현대 관계자는 “핵심 원재료를 선제적으로 확보하고 금융 지원을 병행해 협력사들이 안정적으로 생산 활동을 이어갈 수 있도록 돕겠다”며 “협력사의 경영 상황을 지속적으로 점검해 필요시 추가 지원 방안도 검토하겠다”고 말했다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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