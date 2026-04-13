미군 “이란 항구 출입하는 모든 선박 봉쇄”…생명줄 옥죄기 착수

미국이 13일 오전 10시(미 동부 시간 기준·한국 시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄 조치에 착수했다. 올 2월 28일 이란과의 전쟁 발발 뒤 이란이 봉쇄 중인 중동의 핵심 원유 수송로 호르무즈 해협을 사실상 역(逆)봉쇄하며 이란의 ‘돈줄 옥죄기’에 나선 것이다.
이란과 11, 12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 약 21시간에 걸쳐 종전 협상을 벌였지만 ‘노딜(No deal)’에 그치자 미국이 다시 이란에 대한 압박을 강화하고 있다는 분석이 나온다. 또 이란에 이어 미국까지 호르무즈 해협 봉쇄에 나서면서 해협을 둘러싼 긴장이 더욱 고조될 것이란 우려가 제기된다.
중동을 관할하는 미군 중부사령부는 12일 성명을 통해 “13일부터 이란 항구로 들어오고 나가는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행한다”며 “페르시아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구를 포함해, 이란 항구 및 연안 지역으로 입출항하는 모든 국가의 선박에 적용된다”고 밝혔다.
13일 로이터통신은 미군이 “승인 없이 봉쇄구역에 진입하는 모든 선박을 차단·회항·나포하겠다”는 방침을 밝혔다고 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국의 해협 봉쇄가 이란이 부설한 기뢰 제거, 각국 선박 식별, 이란으로 들어가려는 선박 차단 등의 순서로 진행될 것으로 내다봤다. 이 과정에서 미국과 이란 간 충돌이 발생하고, 세계 경제에도 유가 급등 등의 충격을 줄 수 있다는 관측이 나온다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄 과정에서 발생할 수 있는 고유가를 감내할 뜻을 밝혔다. 그는 12일 폭스뉴스 인터뷰에서 “유가가 올가을까지 상승할 가능성이 있다”고 밝혔다. 유가가 곧 떨어질 것이라고 주장해 온 것과는 다른 모습을 보인 것이다.
미국과의 협상에서 이란 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 같은 날 X에 워싱턴의 휘발유 가격이 표시된 지도와 함께 “현재 가격을 즐겨라. 이른바 ‘봉쇄’로 인해 곧 (갤런당) 4~5달러를 그리워할 것”이라고 썼다. 미국의 평균 휘발유 가격이 갤런(약 3.78L)당 4달러를 넘은 상황에서 호르무즈 해협의 ‘역봉쇄’로 더 큰 가격 상승이 나타날 것이라고 경고한 셈이다.
또 이란 혁명수비대는 “호르무즈 해협의 선박 통행은 이란의 완전한 통제하에 있다. 적이 오판한다면 해협은 그들을 집어삼킬 ‘죽음의 소용돌이’가 될 것”이라며 군사 대응을 예고했다. 이란은 중동의 또 다른 주요 원유 수송로이며 수에즈 운하의 관문인 홍해 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성도 시사했다.
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