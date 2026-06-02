‘美 생활 7년’ 손태영 “영어는 정말 안 는다”

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  • 입력 2026년 6월 2일 03시 06분

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배우 손태영이 미국 생활 중 겪고 있는 영어 고민을 솔직하게 털어놨다.

손태영은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘Mrs. 뉴저지 손태영’에서 영어 강사로 활동하는 지인을 만나 외국어 공부와 미국 생활에 대한 이야기를 나눴다.

이날 지인은 “영어는 정말 쉽지 않고 잘 늘지 않는다. 그래도 계속 사용해야 한다”고 조언했다.

이에 손태영은 “자주 써야 하는데 이곳은 한국 분들이 많아서 영어를 안 써도 생활이 가능하다”고 말했다.

이어 “아이들 학교에 가거나 일상생활을 하다 보면 영어가 필요하긴 하다”며 “해두면 좋은데 문제는 잘 늘지 않는다는 것이다. 결국 안 쓰게 된다”고 털어놨다.

대화 중 지인은 영어를 잘하는 방법 가운데 하나로 외국인과의 연애를 언급했다. 이에 손태영은 “다시 태어나면…”이라고 웃으며 답했다.

지인이 “며느리나 사위가 외국인인 경우도 많다”고 말하자 손태영은 “안 만나야죠”라며 “‘며늘아 오지 말거라’라고 할 것 같다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

손태영은 자녀 교육과 언어의 중요성에 대해서도 언급했다.

그는 “언어를 많이 한다는 것은 정말 큰 재산”이라며 “다시 태어난다면 언어 공부를 정말 열심히 하고 싶다”고 말했다.

한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 2019년부터 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활하고 있다.
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