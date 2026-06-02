지드래곤, 부모 결혼 40주년 편지 공개…“부부 된 지 40년, 여전히 사랑”

가수 지드래곤이 부모의 결혼 40주년을 기념하는 아버지의 손편지를 공개해 팬들의 관심을 모았다.
지드래곤은 1일 자신의 인스타그램에 아버지가 직접 쓴 편지와 선물을 촬영한 사진을 게재했다.
공개된 편지는 지드래곤의 아버지가 아내에게 전한 메시지였다. 편지에는 “어느덧 우리가 부부가 된 지 40년이 되었군요. 당신을 만난 것은 내 삶의 가장 큰 행복입니다”라는 문구가 담겼다.
이어 “변함없는 사랑으로 나와 우리 식구들이 성공적인 삶을 영위할 수 있게 해줘 감사합니다”라며 “앞으로의 삶도 서로 사랑하며 살아갑시다. 여전히 사랑하는 당신에게”라고 적었다.
게시물을 본 팬들은 “감동적이다”, “가족애가 느껴진다”, “아버지의 진심이 전해진다” 등의 반응을 보였다.
지드래곤의 누나이자 디자이너인 권다미도 댓글을 통해 “내 사랑. 글씨도 글도 참 잘 쓴다. 우리 아빠 사랑해”라고 남기며 애정을 드러냈다.
평소 지드래곤은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 음악 활동뿐 아니라 일상과 가족 관련 게시물을 공개하며 팬들과 소통해 왔다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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