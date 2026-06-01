김민석, 정청래 비판글에 ‘좋아요’ 눌렀다 취소…선거후 격돌?

친명 성향 방송인 김용민 페북 글
“김용남 주저앉히려는 김어준 입다물라
공천한 후보 못지키는 정청래도 명심을”
金 ‘좋아요’ 논란…당권경쟁 본격화 예고
김민석 국무총리가 더불어민주당 정청래 대표와 유튜버 김어준 씨를 비판한 소셜네트워크서비스(SNS) 게시글에 ‘좋아요’를 눌렀다가 논란이 되자 취소한 사실이 알려졌다. 6·3 지방선거 직후 진행되는 민주당의 차기 전당대회에서 정 대표와 김 총리가 경쟁관계에 있는 점이 드러난 단면인 셈이다. 여당이 압승할 것이라는 예상과 달리 김관영 전북도지사의 무소속 출마 등 변수가 생기면서 지방선거 결과에 따라 당권 구도에 지각변동이 불가피해졌다는 관측이 나온다.
친명(친이재명) 성향의 방송인 김용민 씨는 지난달 28일 페이스북에 “김용남을 주저 앉히려는 김어준·박시영은 이제 그 더러운 입을 다물기 바란다”며 “민주 진영에 기생하며 밥벌이를 이어가는 당신들의 삶을 한때는 가엾게 여기려 했지만 이제는 역겹다는 말밖에 나오지 않는다”라고 적었다. 정 대표를 겨냥해서도 “자신이 공천한 후보조차 제대로 지키지 못하면서도 이들과 어울리는 정청래 역시 명심하기 바란다”며 “이제 ‘다음’은 없을 것”이라고 말했다.
경기 평택을 국회의원 재선거에서 민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보의 여권 내 경쟁이 격화하는 것과 관련해 정 대표와 김 씨 등 민주당 구주류 지지층을 기반으로 한 세력들을 싸잡아 비판한 것이다. 해당 글에 ‘좋아요’를 눌렀던 김 총리는 논란이 되자 이를 취소했다.
특히 정 대표의 거취와 직결된 전북도지사 선거를 두고서도 민주당과 무소속 김관영 후보의 첨예한 대립이 이어지고 있다. 대리기사비 지급으로 김 후보가 전격 제명된 반면 친청(친정청래)계인 이원택 후보의 경우 식비 대납 의혹이 불거진 이후 ‘혐의 없음’ 처분을 받은 바 있다. 이에 당 안팎에서 이 후보가 패배할 경우 정 대표가 사퇴해야 한다는 여론이 일자 민주당 지도부는 김 후보를 향한 총공세를 펼치는 상황이다.
정 대표는 1일 중앙선거대책위원회의에서 “전북의 민주주의, 대한민국의 민주주의를 위해서라도 이원택 후보를 꼭 뽑아달라”며 “이재명 대통령을 좋아하고 지지하는 분들은 대통령을 응원하고 힘을 실어준다는 마음으로 민주당 후보에 투표해달라”고 거듭 호소했다.
이에 맞서 김 후보는 “제 상식으로는 제가 당선되면 정 대표가 사퇴해야지 맞다”고 밝혔다. 김 후보는 MBC ‘김종배의 시선집중’ 출연해 “그 분이 사퇴할지 안 할지는 모르겠는데 8월 전당대회가 있기 때문에 전당대회에서 지도부가 바뀌도록 저도 노력할 것”이라며 “그러고 나서 복당 신청할 생각”이라고 말했다. 정 대표의 대표직 사퇴를 촉구하는 동시에 경쟁 후보를 지원하겠다는 뜻을 밝히면서 지방선거 이후에도 여권 내 혼전이 계속될 것으로 보인다.
김 후보는 “일련의 공천 과정에서 저 혼자 제명이 됐을 때는 그냥 받아들이고 안 나오려고 그랬는데 이원택 의원에 대한 업무 처리를 하는 걸 보고 도민들이 분개했다”며 “편파적이고 불공정한 업무에 대해서 항의하는 안호영 의원의 12일간 단식에 대해서도 당 대표가 한 번도 안 찾아가 보고 완전히 무시를 해버렸다”고 성토했다.
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