파마리서치, 회음부용 창상피복재 ‘자이너’ 출시 … 산부인과 시장 진출 본격화

파마리서치가 DNA 최적화 특허기술(DOT)을 기반으로 산부인과 분야로 포트폴리오 확장에 나섰다.
파마리서치는 자사 기술 DOT PN(Polynucleotide)을 활용한 점착성 투명 창상피복재 ‘자이너’를 출시했다고 7일 밝혔다.
‘자이너’는 여성 회음부에 적용 가능한 제품으로, 미세출혈이 있거나 삼출액이 적은 창상 부위에 도포해 피부 손상을 방지하는 데 쓰인다.
회사 측은 이번 신제품이 기존 피부 중심으로 활용된 DOT PN 기반 기술을 산부인과 영역으로 확장한 첫 사례라고 설명했다. 파마리서치는 여성 회음부와 같이 민감하면서도 전문적 관리 수요가 지속적으로 존재하는 영역으로 적용 범위를 확대하며 산부인과 분야 내 활용 가능성을 넓혀간다는 구상이다.
임상적 기반 마련에도 나섰다. 파마리서치는 지난달 31일 산부인과 의료진을 대상으로 학술 교류 프로그램 ‘A.R.I.A Leaders Forum’을 열었다. 포럼에서는 DOT PN의 산부인과적 적용 가능성과 실제 임상 활용 방향, 시장 수요 및 향후 발전 가능성 등에 대한 논의와 의료진 간 임상 경험과 인사이트가 공유됐다.
파마리서치 관계자는 “자이너는 보다 섬세한 관리가 필요한 부위를 위한 새로운 선택지로, 여성의 다양한 케어 니즈를 충족할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 산부인과 영역에서 의료진과의 학술 교류를 이어가며 여성의 건강과 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
한편 파마리서치는 DOT 기반 PDRN·PN 물질을 활용해 의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 등을 개발·판매하고 있다. 주요 제품으로는 리쥬란, 리쥬비엘, 콘쥬란, 리쥬란 코스메틱 등이 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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