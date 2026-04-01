산업용 전기료 부담 덜 태양광, 모험자본이 ‘햇빛’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 7일 04시 30분

글자크기 설정

[성장의 엔진, 혁신금융] 〈2〉

지난달 25일 경북 구미시 코오롱인더스트리 구미1공장 북측 주차장에 스타트업 해줌이 시공한 태양관 패널이 설치돼 있다. 공장 전역(1만4400㎡)에 설치된 3405개 패널은 해줌이 보유한 인공위성 데이터와 인공지능(AI) 기술을 결합해 산출한 최적화 물량이다. 구미=이한결 기자 always@donga.com
지난달 25일 경북 구미시 코오롱인더스트리 구미1공장 북측 주차장에 스타트업 해줌이 시공한 태양관 패널이 설치돼 있다. 공장 전역(1만4400㎡)에 설치된 3405개 패널은 해줌이 보유한 인공위성 데이터와 인공지능(AI) 기술을 결합해 산출한 최적화 물량이다. 구미=이한결 기자 always@donga.com
지난달 25일 오후 경북 구미시 코오롱인더스트리 구미1공장 야외 주차장. 7200㎡ 규모의 주차장을 태양광 패널이 빼곡히 덮고 있다.

15도 각도로 하늘을 향한 패널들은 태양 빛으로 전력을 생산하고 있다. 차량 위에 그늘막을 만들어줘 여름에는 차를 뜨겁지 않게 하는 효과도 있다. 이곳에서 생산한 전기는 전기차 타이어 등에 쓰이는 슈퍼 섬유 ‘아라미드’ 공정에 투입된다.

주차장뿐 아니라 공장용지 1만4400㎡에 들어선 3405개의 패널은 태양광 신생기업 ‘해줌’이 설치했다. 해줌은 자체 보유한 인공위성 데이터와 인공지능(AI) 기술을 결합해 최적의 설비 규모를 산출했다. 공장의 실제 전력 소비 패턴과 땅 경사도, 옥상 면적, 구미 평균 일조량 등을 정밀하게 분석한 결과다. 이를 통해 공장은 데이터 분석에 기반해 군더더기 없는 설비 투자로 운영 효율을 극대화하고 생산비를 절감할 수 있게 됐다.

산업용 전기요금이 고공 행진하는 가운데 태양광 에너지 등 신재생 에너지를 활용해 생산비를 줄이는 기업들이 있다. 미래 가치에 투자하는 ‘혁신 금융’이 기업의 원가 절감과 탈탄소 경영이라는 두 마리 토끼를 잡고 있다. 에너지 비용을 줄여 주는 기업뿐 아니라 공장을 효율적으로 관리하는 인공지능(AI) 서비스 기업, 문서 관리 스타트업 등 기업의 생산비를 아껴주는 신생기업들이 모험 자본의 힘으로 크고 있다.

#구미#코오롱인더스트리#태양광 패널#아라미드#해줌#인공위성 데이터
특별취재팀
▽팀장 조은아 경제부 차장 achim@donga.com
▽전남 목포·신안=강우석, 경북 구미=신무경
경기 오산=이동훈, 베트남 호찌민=주현우
서울=전주영 박현익 박종민
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스