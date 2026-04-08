의정부 아파트-오피스텔 오늘 청약

IPARK현대산업개발이 의정부역세권에 공급하는 ‘의정부역 센트럴 아이파크’의 아파트, 오피스텔이 8일 동시 청약 접수를 진행한다. 지하 2층∼지상 47층, 3개 동, 총 556가구 규모로 △아파트 전용 74, 84㎡ 400가구 △오피스텔 전용 89㎡ 156실로 구성된다.
아파트는 만 19세 이상 수도권 거주자라면 1순위 청약이 가능하다. 다주택자도 청약할 수 있으며 재당첨 제한과 거주의무 제한이 없다. 분양권 전매는 당첨자 발표일로부터 1년 뒤 가능하다. 오피스텔은 만 19세 이상 성인이라면 청약통장 없이도 청약할 수 있다. 재당첨 제한이 없으며 계약금(10%) 완납 시 분양권 전매가 가능하다. 청약신청금은 100만 원이다.
단지는 1호선, 교외선, GTX-C 노선(예정) 의정부역을 걸어서 이동할 수 있다. 백화점, 병원, 시청 등 편의시설 이용이 쉬우며 주변에 초중고교 등 각급 학교도 형성돼 있다.
주차 공간은 지하 2층부터 지상 4층까지 설계했다. 지상 5층에 하늘정원과 커뮤니티 시설을 조성해 여가 및 문화생활을 자유롭게 누릴 수 있다.
아파트 입주민을 위해 다양한 라이프케어 서비스를 제공할 예정이다. 유료 서비스로 가정식 딜리버리와 카셰어링, 세탁 대행 등 생활 밀착형 서비스는 물론 하우스키핑, 케이터링서비스, 택배 예약, 방문 세탁 등 실생활에 유용한 기능들이 마련된다. 본보기집은 의정부시 의정부동에 있다.
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