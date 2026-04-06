대상, 화이트식초 신제품 개발… “세척·요리 등 다용도 기능성 제품”

재료 본연의 맛 살리는 깔끔한 산미와 은은한 풍미 구현
대상의 식품 브랜드 청정원이 제조 공정에서 두 차례 발효 과정을 거쳐 잔향 없이 산뜻한 맛을 내는 화이트식초를 선보였다. 조리용을 넘어 생활 밀착형 필수품으로 자리 잡은 화이트식초의 수요를 겨냥해, 독자적인 발효 기술을 집약한 제품을 내놓은 것이다.
6% 산도 설계로 조리부터 세척까지 폭넓은 실용성 확보
이중 발효 공법과 구연산 배합 통해 상큼한 맛 극대화
900mL와 1.8L 두 가지 규격으로 온·오프라인 유통망 공급
이번에 출시된 청정원 화이트식초는 과일이나 곡물의 잔향이 강한 기존 식초 제품들과 차별화된다. 특유의 색과 향을 최소화해 식재료 고유의 개성을 가리지 않으면서도 자연스러운 신맛을 보태는 것이 특징이다. 특히 반복 발효를 통해 정제된 맛을 완성했으며, 여기에 구연산을 배합해 청량한 느낌을 더했다.
활용성 측면에서도 범용성을 높였다. 가정 내 표준 산도인 6%를 적용해 드레싱이나 초절임 같은 일반적인 조리는 물론, 육류의 누린내와 수산물의 비린내를 제거하는 데도 효과적이다. 또한 식품 등급의 안전성을 갖춰 농산물 세정이나 의류 관리 등 가사 전반에 걸쳐 안심하고 사용할 수 있다.
고봉관 대상 소스팀장은 오랜 시간 축적한 제조 비법을 통해 대중적인 선호도가 높은 규격으로 설계한 제품이라며, 주방의 효율과 요리의 완성도를 동시에 끌어올리는 유용한 도구가 될 것이라고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0