한우자조금, 한우 명예홍보대사 16인 위촉… 소비자 접점 확대

  • 동아경제

  • 입력 2026년 4월 6일 17시 09분

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6일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2026 한우 명예홍보대사 위촉식’에서 민경천 한우자조금관리위원장과 위촉된 명예홍보대사들이 기념촬영을 하고 있다. 한우자조금 제공
6일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2026 한우 명예홍보대사 위촉식’에서 민경천 한우자조금관리위원장과 위촉된 명예홍보대사들이 기념촬영을 하고 있다. 한우자조금 제공
한우자조금관리위원회(이하 한우자조금)이 한우에 대한 국민적 신뢰와 관심을 높이기 위해 한우 명예홍보대사 16인을 위촉했다.

한우자조금은 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘2026년 한우 명예홍보대사 위촉식’을 개최했다고 6일 밝혔다.

올해 한우 명예홍보대사는 총 16명이다. 기존 홍보대사 ▲코어소사이어티 대표 김호윤 셰프 ▲노고은 요리 연구가 ▲벽제갈비 윤원석 셰프 ▲한양여자대학교 식품영양학과 이영우 교수 등 요리·영양 분야와 ▲광지한의원 박미경 원장 ▲서울의료원 산부인과 황인철 과장 등 의학 분야, ▲코미디언 윤형빈 ▲트로트 가수 윤서령 ▲유튜버 쏘영(한소영) ▲유튜버 만리(박민정) 등 방송 분야, ▲강원대학교 동물산업융합학과 박규현 교수 ▲상지대학교 스마트팜생명과학과 이명규 교수 ▲전북대학교 동물생명공학과 이학교 교수 등 ESG 분야의 총 13인이 연임하며, 신규로 ▲미쉐린 1스타 ‘비채나’ 전광식 셰프 ▲코미디언 곽범 ▲요리 크리에이터 유수연 등 3인이 합류했다.

이들은 한우의 영양·환경·문화적 우수성을 국민에게 효과적으로 전달하고 소비자와의 접점을 넓히는 활동을 이어갈 예정이다. 특히 미식·방송·디지털 콘텐츠 분야를 아우르는 전문가 및 인플루언서로 구성돼 대중의 관심과 라이프스타일에 맞춘 콘텐츠를 통해 소통을 확대할 계획이다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “올해 선정된 한우 명예홍보대사들은 각 분야의 전문성과 대중적인 소통 역량을 바탕으로 한우의 다원적 가치를 알리는 데 중요한 역할을 할 것”이라며, “앞으로도 한우자조금은 국민의 신뢰를 기반으로 한우가 일상 속 건강한 식문화로 자리 잡을 수 있도록 다양한 홍보 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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