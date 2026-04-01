물건 들어 올리는 로봇… 국제물류산업대전 개막

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 1일 00시 30분

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31일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 국제물류산업대전에서 한 참가업체의 자동 상하차 로봇이 물건을 들어 올리고 있다. 인공지능(AI) 기반 지능형 물류 전환을 중심으로 한 이번 전시는 3일까지 열린다.

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고양=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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