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경제
물건 들어 올리는 로봇… 국제물류산업대전 개막
동아일보
업데이트
2026-04-01 01:14
2026년 4월 1일 01시 14분
입력
2026-04-01 00:30
2026년 4월 1일 00시 30분
전영한 기자
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31일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 국제물류산업대전에서 한 참가업체의 자동 상하차 로봇이 물건을 들어 올리고 있다. 인공지능(AI) 기반 지능형 물류 전환을 중심으로 한 이번 전시는 3일까지 열린다.
#국제물류산업대전
#고양시
#킨텍스
#자동상하차로봇
#인공지능
#AI
#지능형물류
#전시회
고양=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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