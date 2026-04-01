입은 듯 안 입은 듯… 가벼울수록 손이 간다

[이주의 PICK]
러너-나들이족 겨냥 제품 봇물
프로스펙스, 100g대 바람막이 출시
룰루레몬, 디자인 강화한 상의 선보여
봄꽃이 하나둘 피면서 옷차림도 가벼워지고 있습니다. 러닝이나 등산 등 야외 활동이 본격화되면서 기능성을 갖춘 초경량 의류에 대한 소비자들의 관심도 커지고 있습니다. 이에 의류 브랜드들도 가벼움을 무기로 삼은 신제품을 잇달아 내놓고 있습니다.
LS네트웍스의 스포츠 브랜드 프로스펙스는 지난달 초 봄철 야외 활동 수요를 겨냥한 ‘초경량 윈드브레이커’ 2종을 선보였습니다. ‘유니 캐리온 윈드브레이커’는 라지(L) 사이즈 기준 119g인 초경량 제품으로, 작게 접어 휴대할 수 있는 ‘패커블(packable)’ 디자인이 적용됐습니다. 또 다른 신제품 ‘유니 윈드플로우 러닝 자켓’도 289g 수준의 가벼운 무게로 봄철 러너들을 겨냥한 제품입니다. 미세한 구멍 구조의 원단을 적용해 통기성을 높였으며, 별도 주머니 없이도 간편히 접어 수납할 수 있도록 설계됐습니다.
글로벌 브랜드 룰루레몬은 다양한 색상을 활용하면서 기능성까지 강화한 러닝용 의류를 대거 선보였습니다. 미국 명문 사립학교 스타일을 뜻하는 ‘프레피룩’ 디자인에 달리기할 때 방해되는 요소를 줄인 기능성 제품들로 구성됐습니다. 대표 제품인 ‘패스트 앤 프리 탱크’는 구멍 크기가 서로 다른 메시(그물망) 소재를 교차 배치하고, ‘스위프틀리 톱’은 원형 구조의 니트 메시 존을 적용하는 식으로 통기성을 극대화한 점이 특징입니다. 멜라니 아나이오토스 룰루레몬 여성 디자인 부문 부사장은 “올해 봄철을 맞아 선보인 제품들의 모든 디테일은 러너를 고려해 스타일과 기능이 균형을 이루도록 설계됐다”고 말했습니다.
스포츠 브랜드뿐 아니라 유통업계에서도 이런 흐름이 확산하고 있습니다. 생활용품점 다이소는 일상은 물론이고 가벼운 야외 활동에도 활용할 수 있는 5000원 이하 바람막이, 팬츠, 패션잡화 등으로 구성된 ‘캐주얼 경량 시리즈’를 지난달 선보였는데요. ‘나일론 경량 집업 바람막이’와 ‘나일론 경량 후드 집업 바람막이’는 사이드 주머니로 실용성을 높이고, 내부 부착 밴드를 활용해 접어 휴대할 수 있도록 했습니다. 다이소 관계자는 “해당 상품은 온라인을 중심으로 입소문을 타고 있고, 다이소 의류용품의 2월 매출은 전년 동기 대비 140% 증가했다”고 밝혔습니다.
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