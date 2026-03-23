코스피 4%대 급락에 매도 사이드카 발동

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 23일 09시 27분

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코스피가 전 거래일(5781.20)보다 201.05포인트(3.48%) 하락한 5580.15에 개장한 23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1161.52)보다 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1500.6원)보다 4.3원 오른 1504.9원에 출발했다. 2026.03.23. 뉴시스
코스피가 전 거래일(5781.20)보다 201.05포인트(3.48%) 하락한 5580.15에 개장한 23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1161.52)보다 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1500.6원)보다 4.3원 오른 1504.9원에 출발했다. 2026.03.23. 뉴시스
국내 증시가 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 확전 공포에 큰 폭으로 하락했다.

이에 한국거래소는 코스피에 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 효력 일시 정지)를 발동했다.

23일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 3.48% 하락한 5580.15에 거래를 시작했다.

18일 5900선을 회복했던 코스피는 5거래일만에 다시 5500선으로 내려왔다. 코스피는 이날 오전 9시 25분 기준 낙폭을 키우며 전 거래일 대비 4.18% 하락한 상황이다.

삼성전자와 SK하이닉스도 각각 4% 이상씩 하락하며 ‘20만전자’, ‘100만 닉스’를 반납했다. 같은 시간 삼성전자는 19만200원, SK하이닉스는 95만1000원을 기록하고 있다.

한편 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일 대비 4.3원 오른 1504.9원에 장을 시작했다.

#국내증시#코스피#매도사이드카#원화환율#외환시장
박성진 기자 psjin@donga.com
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