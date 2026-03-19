한국교육시설안전원, 국제 에너지 위기 대응 ‘에너지 절약 4대 과제’ 추진

대중교통 활성화·전기 절약·냉난방 효율화·승강기 운행 관리 추진
한국교육시설안전원(이사장 허성우)은 최근 중동 정세 장기화에 따른 에너지 수급 불확실성에 대응하고, 정부의 에너지 절감 기조에 동참하기 위해 ‘에너지 절약 4대 과제’를 마련해 추진하고 있다고 19일 밝혔다.
한국교육시설안전원은 ‘함께 만드는 에너지 다이어트’를 핵심 문구로 삼아 청사 운영 전반의 에너지 효율을 높이기 위한 4대 과제를 실천하고 있다.
우선 대중교통 이용 촉진 및 활성화(탄소중립 실천)이다. 전 직원의 출퇴근과 출장 시 대중교통 이용을 적극 권장하고, 자전거 이용 직원의 편의를 높이기 위한 거치대 등 통근 환경 개선도 검토하고 있다. 필요할 경우, 관련 법령과 정부 지침에 따라 차량 부제 시행에도 대비할 방침이다.
다음으로 알뜰한 전기 사용(전력 낭비 Zero)이다. 퇴근 시와 점심시간을 포함한 업무 시간 외에는 사무실 전체를 소등하고, 복도 등 공용공간 조명은 50% 이상 상시 소등해 불필요한 전력 사용을 줄이고 있다. 또 난로 등 개인용 전열기구 사용을 전면 금지하고, 미사용 사무기기와 멀티탭 전원을 완전히 차단해 대기전력 낭비를 최소화하고 있다.
청사 냉·난방 운영 관리(에너지 효율 Max)도 신경쓰고 있다. 정부 권고 기준보다 1도 강화한 실내온도 기준을 적용해 동절기에는 17도 이하에서 난방기를 가동하고 있다. 아울러 냉·난방 가동 중에는 출입문과 창호의 닫힘 상태를 상시 점검해 열 손실을 줄이고 있다.
마지막으로 승강기 운행 관리(수직 이동 최적화)다. 저층 이동과 2개 층 이내 층간 이동 시에는 계단 이용을 생활화하도록 유도하고, 일과시간 외인 오후 7시부터 다음 날 오전 8시까지는 승객용 승강기 1대만 제한 운영해 에너지 사용을 줄이고 있다.
허성우 이사장은 “에너지 절약은 국제 에너지 위기 대응을 위한 일회성 캠페인이 아니라 지속적으로 실천해야 할 기본 책무”라며 “앞으로도 전 직원이 동참하는 생활 속 에너지 절약 문화를 정착시켜 탄소중립 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0