스타필드 빌리지 운정, 개장 100일 만에 누적 방문객 210만 명 넘어

신세계프라퍼티는 스타필드 빌리지 운정이 개장 100일 만에 누적 방문객 210만 명을 돌파했다고 19일 밝혔다.
이는 파주 전체 인구(약 54만 명)의 4배, 운정 신도시 인구(약 30만 명)의 7배에 달하는 수치다. 특히 방문객의 약 70%가 인근 거주민으로, 재방문율은 50%를 기록한 것으로 나타났다. 방문객 중 육아 가정 비중은 74%로, 가족 단위 고객의 만족도가 높은 것으로 조사됐다.
스타필드 빌리지 운정은 입점 브랜드 확대를 통해 지역 인프라 강화에 박차를 가한다. 오는 27일 글로벌 패션 브랜드 ‘유니클로’가 센트럴에 문을 여는 데 이어 내달 중순부터는 센트럴 주변 저층부에 8000평 규모의 근린생활시설을 순차적으로 선보일 예정이다.
키즈&아카데미 분야에는 ‘종로엠스쿨’과 선행 심화 수학학원 ‘생각하는 황소’를 중심으로 한 다양한 학습 프로그램은 물론 어린이 스포츠 교육 프로그램 ‘수원 삼성 블루윙즈·LG 세이커스 아카데미 운정’ 등 예체능 학원이 입점해 원스톱 교육 환경을 제공한다. 클리닉 분야에는 대형 약국 ‘운정빌리지약국’과 소아청소년과와 피부과 등 병원이 입점해 지역 의료 인프라를 보강한다.
리빙&패션 분야에는 ‘다이소’ 메가샵과 가전 전문샵 ‘LG 베스트샵’, 프리미엄 가구 브랜드 ‘까사미아’ 등과 함께 데일리 패션 브랜드들이 입점하며, 서비스 분야에는 세탁소, 부동산, 네일샵 등 생활 밀착형 서비스 업종이 촘촘히 구성된다. F&B 다이닝 공간은 소리천을 따라 스트리트형으로 조성해 다양한 외식 브랜드와 카페, 펍 등을 선보일 계획이다.
신세계프라퍼티 관계자는 “스타필드 빌리지 운정은 쇼핑·여가·교류 중심의 센트럴과 실생활 밀착형 근생시설을 유기적으로 결합해 지역 생활 인프라를 실질적으로 강화하는 동시에 업계 전반에 새로운 로컬 리테일의 방향성을 제시할 것으로 기대된다”고 밝혔다.
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