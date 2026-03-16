신세계인터내셔날 연작, 베이스 프렙 라인업 확장… “프렙 원조 타이틀 지킨다”

신세계인터내셔날은 고기능성 스킨케어 브랜드 연작(YUNJAC)이 베스트셀러 ‘베이스 프렙’의 라인업을 확장하며 신제품 2종을 이달 출시한다고 16일 밝혔다.
연작은 2019년 베이스 프렙을 출시하며 국내외 뷰티 업계에 ‘프렙(prep)’ 카테고리를 처음 만들어냈다. 프렙은 메이크업 전 피부를 최적의 상태로 준비하는 단계로, 수분과 영양을 충분히 채워 메이크업이 잘 밀착되고 오래 유지되도록 돕는 과정을 말한다. 연작의 베이스 프렙은 풍부한 수분감으로 메이크업 밀착력과 지속력을 높이는 것이 특징으로, ‘청담동 메이크업 샵 필수템’으로 불리며 매년 매출이 2배 이상 증가해 왔다. 지난해에는 전년 대비 118% 매출 성장률을 기록하면서 브랜드 전체 실적을 견인했다.
베이스 프렙의 인기가 높아지면서 제품명에 ‘프렙’을 쓰는 유사 제품들이 크게 늘어나자 연작은 제형과 기능을 세분화한 신제품 2종으로 차별화에 나섰다.
‘베이스 프렙 펄 에코’(25ml·3만3000원)는 미세한 펄 입자를 함유해 얼굴에 입체감과 은은한 광채를 부여한다. 고운 쉬머 펄 입자가 피부 굴곡과 요철을 메워 하루 종일 광채를 유지시켜 주고 여러 번 덧발라도 답답해 보이지 않는 투명한 펄감이 특징이다. 인체적용시험을 통해 즉각적인 피부 투명도 개선, 수분 플럼핑 효과, 24시간 피부 광채 지속력을 입증했다.
‘베이스 프렙 사일런트 벨벳’(25ml·3만3000원)은 수분 컨디셔닝 에센스를 83.5% 함유해 속건조 없는 풍부한 수분감을 제공하고 보송한 마무리감과 매끈한 피부결을 완성해준다. 유분 컨트롤 파우더가 모공과 피부 요철을 커버한다고 한다. 지복합성 및 수분 부족형 지성 타입도 사용할 수 있다.
연작은 신제품 출시와 함께 브랜드 모델 노윤서와 함께한 2026 봄 캠페인 화보도 공개했다. 신제품은 오는 20일부터 전국 백화점 연작 매장에서 순차 판매되고 23일부터는 신세계인터내셔날 자사몰 신세계V 등 주요 온라인몰에서도 구매할 수 있다.
연작 관계자는 “베이스 프렙 3종 라인업 완성을 기점으로 프렙 카테고리를 개척한 원조 브랜드로서의 지배력을 공고히 할 것”이라면서 “개별 피부 고민에 맞춘 커스터마이징 솔루션과 전략적 마케팅을 통해 연작만의 독자적인 영역을 확립하겠다”고 말했다.
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