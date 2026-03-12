대웅제약, ‘모비케어’로 심방빈맥 조기 발견

대웅제약은 한국건강관리협회 경남지부 건강검진 과정에서 웨어러블 심전도 검사 솔루션 ‘모비케어(mobiCARE)’를 활용한 1일 부정맥 스크리닝 검사로 심방빈맥을 조기에 발견한 사례가 확인됐다고 12일 밝혔다.
일반적으로 건강검진에서 시행되는 12유도 심전도 검사는 가슴과 팔다리에 10개의 전극을 부착해 심장의 전기 신호를 12개 방향에서 측정한다. 약 10초 간 심장 상태를 확인하며 검사 시간이 짧기 때문에 검사 시점에 나타나지 않는 간헐적 부정맥은 발견하기 어렵다.
부정맥을 장시간 관찰하기 위한 방식으로 24시간 홀터(holter) 심전도 검사가 있다. 고가의 검사 장비와 부정맥 전문의 판독이 필요하기 때문에 검진센터나 의원급 의료기관에서 활용하기가 쉽지 않다.
모비케어는 두 개의 전극으로 구성된 웨어러블 심전도 검사 솔루션이다. 약 19g의 초경량 기기를 부착하는 방식으로 일상생활 중에도 비교적 부담 없이 착용할 수 있다. 1~9일 동안 심전도를 연속 측정해 간헐적으로 발생하는 부정맥을 관찰할 수 있도록 돕는다. 검사 종료 후에는 택배 회수 서비스를 통해 기기를 반납할 수 있다.
또한 심전도 데이터를 연속적으로 수집해 인공지능(AI) 기반 분석과 부정맥 전문의의 판독·감수 리포트를 제공함으로써 순환기내과 전문의가 상주하지 않은 검진센터나 의원급 의료기관에서도 활용하도록 지원한다.
한국건강관리협회 경남지부에 따르면 60대 후반 여성 수검자는 최근 오르막길을 오를 때마다 가슴이 조이는 듯한 흉통을 느꼈다. 증상이 지속되자 수검자는 건강검진 과정에서 평소 증상을 상담했고 심전도 검사와 모비케어 검사, 심장 관상동맥 CT 등을 포함한 심장 정밀 검사를 추가로 진행했다.
모비케어 1일 부정맥 스크리닝 검사 결과 심방빈맥 소견이 확인됐다. 검사 분석 감수 전문의의 1차 소견을 바탕으로 검진 결과 상담의는 즉각적인 치료가 필요하다고 판단해 순환기내과 진료를 권고하고 진료 의뢰서를 발급했다. 수검자는 창원 소재 종합병원 순환기내과에서 진료를 받았다. 관상동맥조영술을 시행한 결과 경미한 협착 소견이 확인됐다. 현재는 약물치료를 병행하며 일상 관리를 이어가고 있다.
대웅제약 측은 이번 사례에 대해 건강검진 단계에서 간헐적으로 발생하는 부정맥을 조기에 선별하고 전문 진료로 신속하게 연계했다는 점에서 장기 심전도 기반 스크리닝의 필요성을 보여준다고 설명했다.
박철 한국건강관리협회 경남지부 진료과장은 “부정맥은 짧은 심전도 검사만으로 발견하기 어려운 경우가 많아 모비케어처럼 장기 모니터링 기반 검사가 큰 도움이 될 수 있다”고 말했다.
조병하 대웅제약 디지털헬스케어 사업부장은 “앞으로도 최신의 디지털 헬스케어 솔루션을 의료 현장과 검진기관에서 적극 활용하도록 지원하겠다”고 말했다.
