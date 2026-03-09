롯데GRS, 새학기 맞아 아동복지시설에 미트볼 8000봉 기부

롯데GRS는 ‘mom편한 마음 한 스푼’ 프로젝트 일환으로 강동구 지역 아동들을 위한 지원 활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.
앞서 롯데GRS는 지난 5일 국제구호개발 NGO ‘희망친구 기아대책’과 함께 강동종합사회복지관에서 지원식을 열고 새학기를 맞은 아이들을 포함한 소외계층을 위해 1000만 원 상당의 미트볼 8000봉을 전달했다. 해당 재료는 강동종합사회복지관을 통해 강동구 내 아동·노인·장애인 관련 시설의 급식 용도로 활용될 예정이다.
롯데GRS는 지난 연말부터 꾸준히 식자재를 기부하며 취약계층 복지 향상에 기여하고 있다. 서울아산푸드뱅크와 7개 사회복지시설에 약 1억 원 상당의 식자재 3000박스를 기부했으며, 지난 설에는 수도권 한부모 가정 및 소외계층 아동 200명에게 설 명절 나눔 키트를 지원한 바 있다.
롯데GRS 관계자는 “새 학기를 맞은 아이들이 설레는 마음으로 건강하게 학교 생활을 시작할 수 있도록 이번 식자재 기부를 진행하게 되었다”며 “앞으로도 지역사회와 더불어 성장하며 아이들의 행복한 내일을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
