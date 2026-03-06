창립 60주년 깨끗한나라, 미래 비전 발표… “제조 넘어 AX 기반 플랫폼으로”

깨끗한나라는 창립 60주년을 맞아 AX(AI Transformation) 인프라를 통한 제조 기반 경쟁력 고도화와 기술·데이터 역량 강화를 핵심 비전으로 내세웠다.
최현수 깨끗한나라 회장은 6일 “지난 60년간 수많은 경쟁과 위기, 산업 재편의 흐름 속에서도 방향을 잃지 않고 책임 있는 판단과 실행으로 현재의 기반을 만들었다”며 “생활 혁신 솔루션 플랫폼 정체성을 더욱 구체화하고 플랫폼으로 연결되고 데이터로 고도화되며 실행으로 증명되는 체계를 통해 다음 60년을 준비하겠다”고 밝혔다.
깨끗한나라는 기존 제조 경쟁력 기반 위에 AX를 접목해 운영 및 의사결정 체계를 고도화하는 방향을 제시했다. AX를 단순한 기술 도입을 넘어 기업의 운영 방식을 정교하게 개선하는 기반으로 삼아 향후 사업 전반의 체질 고도화를 뒷받침한다는 계획이다.
사업부별 미래 전략도 구체화했다. HL(Home&Life)사업부는 데이터를 기반으로 브랜드와 고객 경험을 보다 정밀하게 연결하고, PS(Packaging Solution)사업부는 친환경 설계와 공급망 역량을 강화해 패키징 솔루션 경쟁력을 높여나갈 계획이다. 공장 운영은 자동화와 데이터 기반 관리 체계를 강화하고, 글로벌 SCM 최적화로 시장 대응력을 높인다. 또한 자원순환 체계(Closed Loop)와 에너지 전환을 병행해 지속가능한 성장 기반을 다질 예정이다.
깨끗한나라 관계자는 “창립 60주년을 계기로 회사의 변화 흐름을 다시 정리하고 앞으로의 방향을 한층 명확하게 설정했다”며 “제조 기반의 강점을 유지하면서도 AX·에너지·데이터 중심의 체계를 강화할 것”이라고 말했다.
댓글 0