제비그룹-오빠스컴퍼니, 상생 제휴 협약 체결

디지털 플랫폼 전문 기업 ㈜제비그룹(대표 김도현)과 베이커리 전문 브랜드 ㈜오빠스컴퍼니(대표 김재학)가 양 사의 이익 도모와 발전적인 협력 체계 수립을 위한 ‘상생 제휴 협약’을 체결했다고 밝혔다.
양 사는 제비그룹의 디지털 기술력과 오빠스컴퍼니의 오프라인 거점을 연결하는 다양한 협력 방안을 실행한다. 제비그룹은 오빠스컴퍼니 가맹점에 자사의 핵심 인프라인 ‘오지고랜드 프로그램’을 무상으로 제공하여 가맹점주들의 비용 부담을 없애고, 위치기반 서비스(LBS System)를 활용해 오지고랜드 유저들에게 해당 가맹점들이 효과적으로 노출될 수 있는 환경을 구축한다. 또 오지고랜드 회원이 적립한 마일리지를 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있도록 지원하여 매출 향상을 도모한다.
오빠스컴퍼니 역시 제비그룹의 플랫폼이 전국 매장에 성공적으로 안착할 수 있도록 다각도로 협력할 예정이다. 이를 위해 전국 매장에 플랫폼 설치 및 운용에 관한 내용을 홈페이지나 전자 문서로 공고하고, 가맹점주에게 오지고랜드의 특장점을 전달해 브랜드의 경쟁력을 높혀나갈 예정이다. 또 전담 담당자 배치를 통해 양사 간의 원활한 소통과 효과적인 제휴 업무 수행을 뒷받침할 계획이다.
제비그룹 김도현 대표와 오빠스컴퍼니 김재학 대표는 “이번 협약이 양 사의 역량과 자원을 최대한 활용해 상호 이익을 창출하는 성공적인 비즈니스 모델이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
