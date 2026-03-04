코스닥도 4개월 만에 매도 사이드카 발동

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 4일 11시 20분

미국의 이란 공습 여파로 4일 코스피에 이어 코스닥에도 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 31분경 코스닥150선물가격 및 현물지수 변동으로 5분간 프로그램 매도 호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점에 코스닥150선물가격은 전일 종가 대비 6.31% 하락한 1889.20를 나타냈다. 코스닥150현물지수는 6.27% 하락한 1884.13이었다.

코스닥 매도 사이드카는 코스닥150선물 거래종목 중 직전일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 6% 이상 하락하고, 해당 선물거래대상지수의 수치가 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속될 경우 발동된다.

코스닥 매도 사이드카 발동은 지난해 11월 5일 이후 약 4개월 만이다.

코스피 시장은 전날에 이어 이틀 연속 매도 사이드카가 발동됐다. 이날 코스피200 선물지수가 6%대 급락하며 오전 9시 6분경부터 5분간 프로그램 매도 호가의 효력이 정지됐다.

#코스닥#매도 사이드카#코스피
이혜원 기자 hyewon@donga.com
