KT, 6G 청사진 공개…“AX 견인하는 초연결·초신뢰 AI 네트워크”

KT는 2일(현지 시각) 스페인 바르셀로나 ‘모바일월드콩그레스 2026(MWC26)’에서 기자간담회를 열고 AI 시대의 6G 비전을 발표했다. KT가 제시한 6G 비전은 ‘AX(AI 전환) 혁신을 견인하는 초연결·초고신뢰·지능형 AI 네트워크’다.
KT는 구체적으로 △초연결 △초저지연 △퀀텀 세이프 △AI 네이티브 △자율 네트워크 △의미 중심 전송 등 6가지 키워드를 6G 주요 기술을 제시했다. 우선 ‘초연결’을 위해 지상, 해상, 공중을 아우르는 3차원 커버리지 구축을 추진할 계획이다. KT는 KT SAT 위성 인프라 역량을 갖추고 있어 지상망과 위성 인프라를 결합할 수 있는 구조적 기반을 확보하고 있다.
AI 경쟁이 치열해지며 네트워크 ‘초저지연’은 서비스 품질을 좌우하는 핵심 요소가 됐다. 회사는 단말에서 데이터센터까지 전 구간 지연을 최소화하는 ‘엔드투엔드 초저지연 인프라’를 제시했다. 또한 양자컴퓨터가 상용화된 이후에도 사용자 데이터를 안전하게 지킬 수 있도록 자체 확보한 ‘퀀텀 세이프’ 기술을 6G 네트워크에도 적용할 계획이다.
KT 측은 “6G 시대의 새로운 통신 방식으로 데이터 전체를 보내는 대신 목적에 맞는 핵심 정보만 전달하는 ‘의미 중심 전송’을 구현할 것”이라고 밝혔다.
