멀츠에스테틱스, 울쎄라피 프라임 NFC 기반 정품 인증 캠페인 선봬

멀츠 에스테틱스 코리아가 초음파 리프팅 기기 ‘울쎄라피 프라임‘의 새로운 정품 인증 캠페인 ‘터치프라임’을 이달부터 선보인다고 3일 밝혔다.
이번 캠페인은 소비자가 휴대폰 터치만으로 정품 여부를 간편하게 확인할 수 있도록 해 시술 과정의 신뢰도와 정보 접근성을 한층 높였다는 설명이다.
인증 방법은 간단하다. 울쎄라피 프라임 장비에 부착된 NFC 칩에 휴대폰을 접촉하면 장비의 정품 여부를 바로 확인할 수 있다.
NFC 접촉 이후 안내 화면에 따라 트랜스듀서(TD)에 부여된 QR 코드를 스캔하면 정품 인증 정보를 조회할 수 있다. 울쎄라피 프라임뿐 아니라 기존 울쎄라 장비도 동일한 방식으로 조회가 가능하다.
정품 인증 캠페인은 2016년부터 시작돼 올해로 10년간 운영됐다. 최초의 인증 프로그램은 별도의 앱을 통해 병의원에서 발급한 스티커의 QR 코드를 스캔해 정품 여부를 식별할 수 있도록 했다.
멀츠는 “육안으로는 판단하기 어려운 의료기기 정품 여부를 소비자가 스스로 확인할 수 있도록 한 시도로서 신뢰 기반의 시술 환경을 구축하는 목적”이라고 부연했다.
2024년부터는 ‘ESG 인증 병원’ 캠페인을 통해 병의원과의 협업으로 폐팁의 수거와 정품 사용처 인증을 동시에 진행했다고 언급했다.
멀츠 유수연 대표는 “앞으로도 업계 리더로서 소비자가 안심하고 시술 받을 수 있는 환경을 조성하고, 검증된 기준을 기반으로 보다 건전한 메디컬 에스테틱 문화를 만들어가는 데 책임을 다하겠다”고 전했다.
