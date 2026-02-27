정인욱학술장학재단, 자립준비청년 예체능 장학사업 추진

삼표그룹 정인욱학술장학재단은 초록우산, 대한장애인체육회와 자립준비청년 예체능 인재양성 지원사업을 추진한다고 27일 밝혔다.
재단은 지난 25일 서울 광화문 본사 비즈니스센터에서 두 기관과 업무협약을 체결했다. 협약식에는 유용재 재단 사무국장, 신정원 초록우산 사회공헌협력본부장, 전선주 대한장애인체육회 선수촌장이 참석했다.
협약에 따라 재단은 장학금과 사업비를 지원하고 초록우산은 대상자 선발 및 장학금 관리를 담당한다. 대한장애인체육회는 체육 분야 장애인 선수 관리와 자문을 제공한다.
올해 재단은 10명의 장학생을 선발해 1인당 최대 800만원의 장학금을 지급할 계획이다. 이는 지난해 400만원에서 2배 확대된 규모다. 장학금은 레슨·훈련비, 재료구입비, 대회 참가비로 활용되며, 입상 등 우수한 성과 시 별도의 축하금도 지원된다. 재단은 지난해 이 사업으로 9명을 지원했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
