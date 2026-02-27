고덕국제신도시 공공지원 민간임대 ‘서한 에듀센텀’ 견본주택 개관

27일 견본주택 개관하고 내달 3일부터 우선공급 및 일반공급 순차 진행
최장 10년 거주 및 임대료 상승폭 제한으로 무주택 세대 주거 부담 완화
전용 84㎡ 단일 면적으로 구성… 세대 창고 및 수납 특화 설계 도입
평택 고덕국제신도시 내 공공지원 민간임대(공공의 지원을 받아 민간 건설사가 시공하며 시세보다 낮은 임대료로 장기 거주를 보장하는 주택) 단지인 고덕국제신도시 서한 에듀센텀이 27일 견본주택을 개관하고 임차인 모집에 나선다. 이번 공급은 장기적인 주거 안정을 희망하는 무주택 가구의 수요를 반영해 기획됐다.
공급 일정은 내달 3일 평택시 1년 이상 거주자를 대상으로 하는 우선공급(청년·신혼부부 특별공급 및 일반공급)으로 시작된다. 당첨자 발표는 6일이다. 이어 10일에는 전국 만 19세 이상 무주택자 또는 무주택 가구 구성원을 대상으로 일반공급 청약을 진행하며, 13일 당첨자를 공고한다. 최종 계약 체결은 19일부터 22일까지 나흘간 실시될 예정이다.
단지는 총 510가구 규모로 전 세대가 전용면적 84㎡로 설계됐다. 84A 타입은 거실과 방 3개를 전면에 배치한 4베이(4-BAY, 전면 베란다에 접한 방과 거실의 개수) 구조에 알파룸(사용자 의도에 따라 서재나 드레스룸 등으로 활용 가능한 여유 공간)을 추가해 공간 효율을 높였다. 84B 타입은 현관 창고와 복도 팬트리(식료품이나 잡화를 보관하는 수납고)를 설치해 수납 기능을 강화했다. 지하에는 계절 용품 등을 보관할 수 있는 세대별 전용 창고가 마련된다.
임대 조건은 월 임대료 부담을 낮추는 데 중점을 뒀다. 특별공급 표준형 기준으로 84A 타입은 월 10만8000원, 84B 타입은 월 9만5000원 선이다. 일반공급 표준형은 타입에 따라 월 17만9000원에서 19만3000원 수준으로 책정됐다. 입주 희망자의 자금 상황에 따라 임대보증금과 월 임대료 비중을 조정할 수 있는 선택형 제도도 운용된다.
거주 안정성 측면에서는 최장 10년간 이사 없이 거주할 수 있으며, 연간 임대료 상승률은 5% 이내로 제한된다. 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증금 반환 보증에 가입되어 보증금 보호가 가능하며, 취득세나 재산세 등 주택 보유에 따른 세금 부담이 없다.
입지 여건으로는 단지 바로 앞에 고덕함박초등학교가 위치한 초품아(초등학교를 품은 아파트의 줄임말) 단지라는 점이 특징이다. 향후 중·고등학교 부지와 국제학교 설립이 인근에 예정되어 있어 학군 형성이 기대되는 지역이다. 교통망은 지하철 1호선 서정리역과 평택지제역, 평택고덕 나들목(IC)이 인접해 있으며 단지 앞에는 간선급행버스체계(BRT, 버스에 철도 시스템의 장점을 결합한 대중교통 수단) 정류장 신설이 계획되어 있다.
단지 주변에는 삼성전자 평택캠퍼스 증설 작업과 R&D 테크노밸리 조성 등 산업 기반 시설 확충이 진행 중이다. 본 단지는 청약 통장 보유 여부와 관계없이 무주택 조건을 갖춘 성인이라면 누구나 신청할 수 있으며, 견본주택은 평택시 모곡동 일대에서 운영 중이다.
