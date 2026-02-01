“사생활보호 디스플레이 혁신적… 애플도 빨리 따라해야” 극찬 쏟아져

삼성전자가 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 공개한 스마트폰 신제품 갤럭시 S26 시리즈에 대해 외신의 호평이 잇따랐다. 특히 사생활 보호 전용 디스플레이를 두고 “혁신적”이라는 평가가 쏟아졌다.
삼성 갤럭시 S26 시리즈 가운데 울트라 모델에 ‘프라이버시 디스플레이’가 탑재됐다. 별도 사생활 보호 필름을 붙이지 않아도 디스플레이상에서 측면 시야각을 제어해 옆 사람이 스마트폰 화면을 보지 못하도록 가릴 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 ‘애플은 삼성의 새로운 보안 화면을 하루빨리 따라 해야 한다’는 제목의 기사에서 “삼성의 새로운 시도는 단순 편의를 넘어 보안 혁신”이라며 “애플 제품으로까지 확대되길 바란다”고 했다.
정보기술(IT) 전문지 폰아레나도 “갤럭시의 혁신적인 프라이버시 디스플레이는 사용자가 문자, 금융 애플리케이션(앱), 사진 등을 누구에게도 보이지 않도록 안심하게 해준다”며 “애플이 이 기능을 예의주시하고 있고 향후 도입할 가능성도 있다”고 분석했다. 또 다른 전문지 샘모바일은 “삼성은 갤럭시 S26 울트라에서 디스플레이를 거의 완벽에 가깝게 다듬었다”며 “처음 탑재된 프라이버시 디스플레이는 솔직히 마법처럼 느껴진다”고 했다.
