‘구독자 600만’ 채널이 사라졌다…‘AI 슬롭’에 칼 빼든 빅테크들

16일 직장인 김모 씨(31)는 설 연휴를 맞아 지인에게 소셜네트워크서비스(SNS)로 새해 인사를 보냈다가 답장으로 영상 링크를 받았다. 링크를 클릭하니 빨간 치마에 오색 저고리를 입은 강아지가 꼬리를 흔들고 있었다. 지인의 강아지인가 싶어 자세히 들여다보려는 순간 강아지가 앞발을 모으고 세배를 했다. 생성형 AI로 만든 10초 남짓의 쇼츠였다. 영상 계정에는 AI로 만든 비슷한 포맷의 영상이 수백 건 올라와 있었다.
생성형 인공지능(AI)을 활용해 영상을 대량으로 올려 수익을 올리는 유튜브 채널이 범람하고 있다. 대부분은 정보 가치가 없거나 비슷한 영상이 반복되는 저품질 콘텐츠로 일명 ‘AI 슬롭(Slop·찌꺼기)’이라 불린다. 누구나 쉽게 영상을 만들고 공유할 수 있는 길이 열렸지만, 조회수와 광고 수익만을 노린 저품질 영상이 디지털 생태계를 교란하고 있다는 지적이 나온다.
대표적인 AI슬롭 영상에는 동물이 인간처럼 말하고 행동하는 ‘AI합성 동물 영상’, 의미 없는 자막과 효과음을 반복해 시청 시간을 확보하는 ‘브레인롯(Brainrot·뇌 썩음) 영상’, AI 합성으로 허위 사실을 실제 사건처럼 보이게 꾸미는 ‘가짜 정보형 영상’ 등이 있다. 기획과 촬영, 편집의 단계 없이 프롬프트 몇줄로도 수백 개의 영상이 생성되기에 일부 채널은 조회수 경쟁에서 우위를 점하기 위해 자극적인 주제를 선정하기도 한다.
유튜브는 최근 저품질 콘텐츠를 대량 생산하는 채널 정리 작업에 돌입했다. 16일 정보기술(IT) 업계와 외신 등에 따르면 올해 들어 AI 슬롭 채널 상위 100곳 중 16곳이 영구 삭제되거나 영상이 비공개 처리된 것으로 확인됐다. 이는 온라인 동영상 편집 플랫폼 캡윙(Kapwing)이 발표한 AI 슬롭 채널 사례를 추적한 결과로, 캡윙은 지난해 11월 국가별 상위 유튜브 채널 100개씩, 총 1만5000개 채널에 대한 실태 조사를 발표한 바 있다.
삭제된 채널로는 600만여 명의 구독자를 둔 스페인어권 채널 ‘쿠엔토스 파시난테스(Cuentos Facinantes)’가 있다. 이 채널은 애니메이션 ‘드래곤볼’을 주제로 한 저품질 영상을 제작해 왔다. 지난해 말 기준 총조회수 약 12억8000만회를 기록하며 266만 달러(약 38억 원)를 벌어들인 것으로 집계됐다. 이 채널을 포함해 삭제된 채널 16곳의 동영상 총조회수는 47억회에 달한다. 연간 수익만 약 1000만 달러(약 144억 원)로 추산된다.
해당 조사 결과에서 한국은 AI 슬롭 채널 조회수가 84억5000만회를 기록하며 세계 1위를 차지하기도 했다. 2위 파키스탄(53억회), 3위 미국(34억회)과 비교해도 압도적인 격차다. 전 세계에서 조회수가 가장 많은 AI 제작 영상 채널 10개 중 4개도 한국 것으로 추정된다고 캡윙은 밝혔다.
앞서 유튜브는 올해 핵심 목표로 ‘AI 슬롭과의 전쟁’을 선포했다. 닐 모한 유튜브 최고경영자(CEO)는 지난달 22일 자사 공식 블로그에 올해 4대 핵심 과제 중 하나로 ‘AI 슬롭 대응’을 꼽았다. 모한 CEO는 “창의성과 기술 간의 경계가 모호해져가는 혁신의 새 시대를 맞이하고 있다. 이런 변곡점에서는 과감한 도전이 필요하다”며 “유튜브는 스팸과 클릭베이트에 대응해 온 기존의 검증된 시스템을 강화해, 저품질·반복형 AI 콘텐츠의 확산을 줄이기 위해 적극적으로 노력하고 있다”고 전했다.
유튜브뿐만 아니라 틱톡 등 글로벌 주요 플랫폼도 AI 슬롭 확산에 적극 대응 중이다. 틱톡은 ‘생성형 AI 기반 콘텐츠 정책’을 통해 사회적 오해를 유발할 수 있는 콘텐츠 게시를 엄격히 금지하고 24시간 내 유해 콘텐츠를 신속 차단하겠다는 방침을 세웠다. 또 AI 생성 콘텐츠에 별도의 라벨을 부착하도록 했다.
한편 범람하는 AI 슬롭에 피로감을 호소하는 사람도 많아졌다. CNBC는 최근 스마트폰과 함께 성장해 온 세대들이 ‘탈(脫)디지털’에 나섰다고 보도했다. 전 세계적으로 AI가 생성한 저품질 콘텐츠와 끊임없는 광고에 피로감을 느낀 젊은 층이 SNS를 대거 떠나고 있다는 것이다. 실제로 지난해 딜로이트가 영국인 4000여 명을 대상으로 실시한 소비자 트렌드 조사에 따르면, 응답자의 약 4분의 1이 지난 1년간 소셜미디어 앱을 삭제한 경험이 있다고 답했다. 특히 Z세대(1997∼2006년생) 의 경우 그 비율이 3분의 1에 육박했다.
