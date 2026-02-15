‘취하는 문화’서 ‘즐기는 문화’로… 변하는 명절 술자리, 저도수 주류 주목

국내 주류시장에서 저도주 선호 현상이 짙어지고 있다. 명절 술자리도 다 함께 즐기는 문화로 변하고 있다. 이에 따라 기름진 명절 음식과도 부담 없이 즐길 수 있는 논알콜 맥주 등 저도수 주류가 주목받고 있다.
대표적인 논알콜 맥주로는 칭따오(TSINGTAO)의 ‘칭따오 논알콜릭’이 있다. 칭따오는 수입 맥주 브랜드 중 최초로 국내에 논알콜릭 제품을 선보였으며, 라거의 풍미를 살린 칭따오 논알콜릭을 중심으로 다양한 플레이버 라인업을 운영 중이다.
특히 칭따오 논알콜릭은 기존 라거 대비 두 배 이상의 몰트를 사용해 특유의 깔끔하고 풍부한 맛을 더했다. 또한 인공적인 탄산이나 합성 향료를 사용하지 않아 청량감을 살린 것이 특징이다.
칭따오 논알콜릭에 진한 레몬주스를 더한 ‘칭따오 논알콜릭 레몬’도 기름진 명절 음식과 잘 어울린다. 균형 잡힌 산미와 달콤함이 부드러운 탄산과 조화를 이뤄 입안을 산뜻하게 환기해명절에도 꾸준히 인기를 얻고 있다.
오비맥주, 하이트진로 등 국내 주요 주류 브랜드들도 논알콜 제품군 강화에 나서고 있다. 오비맥주는 기존 ‘카스 제로’에 이어 알코올·당류·칼로리·글루텐 제로의 ‘4무(無)’ 콘셉트의 ‘카스 올제로’를 선보였다.
하이트진로 역시 ‘하이트제로 0.00’ 이후 ‘하이트 논알콜릭 0.7%’의 패키지를 리뉴얼해 출시하는 등 논알콜 시장 확대에 힘을 싣고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
