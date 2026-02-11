‘쉬었음’ 278만명 역대최대…청년 실업률 5년만에 최고

청년층 ‘취업 빙하기’가 이어지고 있는 가운데 지난달 일도 구직 활동도 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구가 역대 최대로 나타났다. 전체 실업률도 4년 만에 가장 높은 수준으로 올랐다.
11일 국가데이터처에 따르면 지난달 ‘쉬었음’ 인구는 1년 전보다 11만 명 늘어난 278만4000명으로 집계됐다. 관련 통계를 작성한 2003년 이후 1월 기준으로 가장 많다. 특히 20대(+4만6000명)와 60세 이상(+11만8000명)의 쉬었음 인구가 큰 폭으로 늘었다.
20대 쉬었음 청년이 전년 동월 대비 11.7% 늘면서 두 자릿수 증가율을 보인 데 대해 데이터처는 “공채·대규모 채용에서 수시·경력 중심 채용으로의 전환이 20대 채용 여건에 부정적인 영향을 미쳤다”고 설명했다.
고용시장 한파로 구직을 포기하는 청년들이 적지 않았다. 지난해 수도권 소재 한 대학을 졸업한 이모 씨(27)는 “졸업 후 개발자로 일하고 싶었는데, 채용 시장이 얼어붙으면서 구직 문이 좁아졌다”며 “요즘에는 의욕이 떨어져 구직 활동에서 아예 손을 놓았다”고 했다.
실업률은 4년 만에 가장 높은 수준을 보이고 있다. 지난달 15세 이상 실업자 수는 1년 전보다 12만8000명 늘어난 121만1000명으로 나타났다. 올해 1월 전체 실업률은 4.1%로 2022년 1월(4.1%) 이후 4년 만에 가장 높았다. 지난달 15~29세 청년층 실업률은 6.8%로 2021년 1월(9.5%) 이후 최고치였다.
인공지능(AI)발 고용 둔화 현상도 나타나고 있다. 지난달 변호사나 회계사, 연구원 등을 포함하는 전문·과학기술 서비스업 취업자 수가 1년 전보다 9만8000명 줄어들면서 2013년 산업분류 개편 이후 가장 큰 폭으로 줄었다. 허정 서강대 경제학과 교수는 “AI 기술 발전의 여파로 전문직 등 양질의 일자리가 줄어든 것으로 보인다”며 “AI로 인한 장년층과 청년층 채용 감소가 나타날 수 있다”고 내다봤다. 제조업과 건설업 채용자 수도 각각 2만3000명, 2만 명 줄어드는 등 감소세가 이어졌다.
