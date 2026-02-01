스키장서 ‘태극전사 파이팅’

10일 경기 광주시 곤지암리조트 스키장에서 스노보드, 스키, 쇼트트랙, 피겨스케이팅 등 다양한 동계스포츠 선수 복장을 한 스키어들이 태극기를 들고 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에 출전한 대한민국 선수들의 선전을 기원하고 있다.

#곤지암리조트#동계스포츠#2026 겨울올림픽#태극기
광주=양회성 기자 yohan@donga.com
