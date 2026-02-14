본문으로 바로가기
경제
NH농협은행, 설 귀향길 이동점포 운영
동아경제
입력
2026-02-14 08:00
2026년 2월 14일 08시 00분
윤우열 기자
NH농협은행이 설 명절을 맞아 고향을 방문하는 고객의 금융편의를 위해 이동점포(NH Wings)를 운영한다고 밝혔다.
농협은행 이동점포는 13일부터 14일까지 이틀간 오전 10시부터 오후 4시까지 중부고속도로 하남드림휴게소에서 운영된다. 이동점포에서는 신권 교환 및 ATM을 통한 신권 인출, 통장정리, 계좌이체 등의 금융서비스를 제공할 예정이다.
농협은행 이동점포는 금융단말기와 자동화기기(ATM)가 탑재된 차량이 장소 제약 없이 찾아가는 금융서비스를 제공한다. 평상시에는 전국의 지역 축제행사와 재난현장 등 다양한 장소에서 서비스를 지원하고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
