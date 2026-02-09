SKT, 설 특별 대책 가동… 트래픽 증가 및 보안사고 대응체계 강화

SK텔레콤이 설 명절과 동계올림픽 기간을 맞아 안정적인 서비스를 제공하기 위해 특별 소통대책을 가동한다고 9일 밝혔다.
SKT는 13일부터 18일까지 6일간 특별 소통 상황실을 운영하며 24시간 통신 서비스를 모니터링한다. 전국적으로 자회사, 관계사 및 협력사 전문 인력을 포함 일 평균 약 1400명, 연 인원 8600여 명의 인력을 투입한다.
특히 SK브로드밴드, SK오앤에스, 홈앤서비스 등 자회사와 SK AX, SK쉴더스 등 관계사와의 유기적인 협력을 통해 상황 대응 체계를 한층 강화한다는 계획이다.
또한 SKT는 설 연휴 동안 예상되는 데이터 트래픽 증가에 대비해 전국 주요 기차역, 버스 터미널, 공항, 공원묘지 및 성묘지 등 1200여 개소에 기지국 용량 점검 조치를 완료했다. 설 당일에는 데이터 트래픽이 평시 대비 최대 17% 증가할 것으로 예상됨에 따라 커버리지 최적화를 통해 원활한 통신 환경을 제공할 계획이다.
또한 SKT는 14일부터 18일까지 5일간 영상통화 서비스를 무료로 제공한다. 영상통화서비스 이용이 가능한 고객 대상으로 무료 영상통화는 별도 신청 없이 기간 중 자동 적용된다. 에이닷, PASS, 티맵, T아이디 등 주요 서비스에 대해서도 상황실을 설치해 트래픽 관리 및 정상 운영에 만전을 기할 예정이다.
7일부터 23일까지는 동계올림픽이 진행되며 관련 콘텐츠 유통이 급증할 것으로 예상, SKT와 SK브로드밴드가 공동으로 유무선 망 관리를 강화할 방침이다. 동계올림픽과 연휴가 겹쳐 출국하는 국제로밍 이용자 수도 평소 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상돼 집중 관리에 나선다.
아울러 SKT는 7개 관계사와 공동으로 통합보안센터를 운영해 보안침해사고 대응체계도 강화한다. 24시간 해킹 시도를 실시간으로 탐지하고 차단하며, 디도스 공격도 집중적으로 모니터링한다. 네트워크 및 클라우드 영역에 대한 철저한 관리와 함께, 연휴 기간동안 정부 기관 등을 사칭한 스미싱 차단 모니터링에도 집중할 계획이다.
복재원 SKT Network운용담당은 “긴 설 연휴 동안 고객들이 통신 서비스를 안심하고 이용할 수 있도록 통신 품질 관리에 최선을 다할 계획”이라며 “특히 동계올림픽과 같은 대형 이벤트가 진행되는 만큼, 모든 상황에 철저히 대비하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
