남부내륙철도 첫삽…서울~진주·거제 2시간대로

7조 들여 2031년 개통
서울에서 거제까지 이동 시간이 2시간 50분대로 단축되는 남부내륙철도 건설사업이 첫 삽을 떴다.
국토교통부는 6일 경남 거제시 견내량 인근에서 남부내륙철도 건설사업 착공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 정부와 국회, 지방정부 관계자와 지역 주민 등 약 400명이 참석했다.
남부내륙철도는 경북 김천시에서 경남 거제시까지 총 174.6㎞를 잇는 노선으로, 총사업비 7조974억 원이 투입되는 대규모 국책사업이다. 2031년 개통을 목표로 한다. 2019년 영남 내륙과 남해안을 고속철도로 연결해 지역 간 이동 편의를 높이고 국가균형발전을 도모하기 위해 ‘국가균형발전 프로젝트’로 추진됐다.
개통 이후에는 고속열차(KTX-청룡)가 하루 50회 운행된다. 서울·수서에서 거제로 가는 열차가 36회, 마산행이 14회다. 서울~거제 이동 시간은 현재 버스나 승용차로 4시간 30분~5시간대에서 2시간 50분대로 줄어들 전망이다. 서울∼진주 구간도 이동시간이 3시간 30분에서 2시간 20분으로 약 70분 단축된다.
또 통영과 거제를 잇는 견내량 약 2㎞ 구간은 국내 최초로 해저 철도 방식으로 건설된다. 국토부는 해양 생태계와 어업 활동에 미치는 영향을 최소화하기 위해 소음과 진동이 적은 쉴드TBM(Tunnel Boring Machine) 공법을 적용할 계획이다.
김윤덕 국토부 장관은 “이 철도가 수도권 1극 체제에서 5극3특 다극 체제로의 전환을 이끄는 핵심 축이 되도록, 정부가 끝까지 책임지고 안전한 철도를 완성하겠다”고 밝혔다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0