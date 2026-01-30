9년 추적 데이터 공개… 지씨셀, 면역치료제 이뮨셀엘씨주 국제학술지 게재

지씨셀은 면역세포치료제 ‘이뮨셀엘씨주’의 간세포암 환자 대상 장기 임상 연구 결과가 국제 학술지에 게재됐다고 30일 밝혔다.
지씨셀에 따르면 이번 연구는 3상 무작위 대조 임상시험(RCT) 참여 환자를 약 9년간 장기 추적 관찰한 결과와, 실제 진료 환경에서 확보한 대규모 실제 임상 데이터(Real-World Data, RWD)를 통합 분석한 것이다. 지씨셀 측은 근치적 치료 이후에도 재발 위험이 높은 간세포암 환자에서 이뮨셀엘씨주의 장기 임상 유효성을 평가하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
연구 결과 3상 임상시험 대상자를 장기 추적한 분석에서 이뮨셀엘씨주 투여군은 대조군 대비 재발 없이 생존한 기간의 중앙값(median Recurrence-Free Survival, mRFS) 이 14개월 연장됐고 재발 위험은 28% 감소한 것으로 나타났다고 한다.
또 전체 생존기간(Overall Survival, OS) 분석에서는 투여군에서 사망 위험 감소 경향이 관찰됐다.
아울러 암으로 인한 사망만을 기준으로 한 생존율(Cancer-Specific Survival, CSS) 은 투여군에서 유의미하게 개선돼 암 관련 사망 위험이 51% 감소한 것으로 나타났다고 전했다.
또 국내 2개 상급의료기관의 실제 임상 데이터를 기반으로 한 장기 추적 분석에서도 이뮨셀엘씨주 투여군은 대조군 대비 재발 없는 생존기간 중앙값이 35.5개월 연장됐고 재발 위험은 36% 감소하는 결과를 보였다고 설명했다.
이번 연구를 주도한 이정훈 서울대학교병원 소화기내과 교수는 “간암 3상 임상시험을 통해 안전성과 유효성을 입증한 이후 9년에 걸친 장기 추적 관찰과 실제 임상자료(RWD) 분석을 통해 면역세포치료가 간암에 대한 지속적인 보조 면역 치료 전략으로서 임상적 유용성을 갖는다는 근거를 확인했다”면서 “최근 면역항암제를 이용해 간암의 재발을 줄이고자 하는 대규모 다국가 임상시험마저 실패한 상황에서 간암의 재발을 장기간 줄일 수 있는 이뮨셀엘씨주의 가치는 더욱 크다”고 말했다.
원성용 지씨셀 대표는 “이번 장기 추적 임상 결과가 논문을 통해 공식적으로 발표된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “국내 시장에서 축적된 임상 근거를 바탕으로 간암 환자와 의료진에게 신뢰할 수 있는 치료 옵션이 되기를 기대한다“고 전했다. 이어 ”이번 성과를 기반으로 향후 해외 진출을 위해서도 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.
