NH농협은행, AI STM 기반 무인점포 ‘NH디지털스테이션’ 위례점 개점

NH농협은행이 AI 기술을 접목한 미래형 무인점포인 ‘NH디지털스테이션’ 위례점을 개점했다고 30일 밝혔다.
NH디지털스테이션은 AI 기반 차세대 금융기기 ‘NH AI STM’을 중심으로, 화상상담이 가능한 디지털데스크와 ATM을 갖춘 무인점포다. NH AI STM은 고객이 기기 앞에 서면 AI가 얼굴을 인식해 인사와 안내를 시작한다. 입출금, 이체, 체크카드 발급 등 총 17종의 업무를 지원한다.
특히 얼굴과 장정맥을 활용한 다중 생체인증을 적용해 카드나 통장 없이도 안전한 거래가 가능하며, 전산 조작이 어려운 고령층과 장애인 등 금융취약계층의 이용 편의성도 크게 높였다.
디지털 무인점포는 매일 7시부터 22시까지 운영되며, NH AI STM과 디지털데스크는 평일 9시부터 16시까지 이용할 수 있다. 농협은행은 위례점을 시작으로 주요 거점에 디지털 무인점포와 NH AI STM 서비스를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.
NH농협은행 관계자는 “이번 디지털데스크와 NH AI STM이 도입된 무인점포는 고객 편의성과 접근성을 동시에 높인 새로운 점포 모델이 될 것”이라며 “앞으로도 고객 중심의 디지털 혁신을 통해 미래형 금융서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
