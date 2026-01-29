CJ프레시웨이 아이누리, 4년 연속 1000억대 매출… PB상품이 성장 견인

CJ프레시웨이의 키즈 식품 전문 브랜드 ‘아이누리’가 내수 부진과 저출산 흐름 속에서도 4년 연속 1000억 원대 매출을 기록했다고 29일 밝혔다.
CJ프레시웨이의 키즈 경로 식자재 매출은 최근 5년간 연평균 17%의 성장세를 보였다. 2022년부터는 매년 1000억 원 이상의 매출을 꾸준히 달성하고 있다. 특히 아이누리 자체 브랜드(PB) 상품 매출은 전년 대비 24% 늘며 전체 성장을 견인했다.
CJ프레시웨이가 키즈 식자재 시장에 유통하고 있는 상품은 농·축·수산물, 주·부찬류, 후식류 등 약 2만3000여 종으로, 이 중 아이누리를 통해 유통하고 있는 PB상품은 1000여 종이다. 키즈 식자재에 대한 기준이 높아짐에 따라 지난해부터는 친환경·무항생제, 영양 성분 강화, 국내산 원료 사용 등 기준을 반영한 프리미엄 상품 라인도 별도로 운영 중이며, 올해는 상품 라인을 더욱 확대할 계획이다.
유통 채널 다각화 전략도 주효했다. 아이누리는 기존 핵심 채널인 유치원·어린이집 등을 넘어 키즈카페, 돌봄센터 등 다양한 경로로 공급망을 넓혔다. 또 돌봄·체험·보육 등 영유아 생활권 전반으로 식자재 공급 범위를 확장하고 있다.
콘텐츠 기반 마케팅 활동도 성장에 힘을 보탰다. CJ프레시웨이는 키즈 전문 셰프가 진행하는 쿠킹클래스 등 콘텐츠 기반의 다양한 부가서비스를 운영하고 있다. 또 어린이집 교사 및 영유아 가정을 대상으로 매년 ‘아이누리 식습관 공모전’을 진행하고, 공모전 참여작 중 아이들이 그린 그림을 상품 패키지에 반영하는 등 참여형 콘텐츠로 소비자와의 상호작용도 확대하고 있다.
올해부터는 어린이집 교사를 대상으로 한 서포터즈 프로그램 ‘아이누리 크루’도 함께 운영했다. 현장에서 수집한 의견과 데이터를 상품·메뉴 개선에 반영하는 방식으로, 단순 상품 유통을 넘어 영유아 식사 및 급식 운영에 도움이 되는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.
CJ프레시웨이 관계자는 “키즈 식자재는 안전성과 영양 기준에 대한 학부모와 현장의 기대 수준이 높고 운영 환경도 다양해 상품 경쟁력과 운영 지원이 중요하다”며 “상품 경쟁력과 고객 접점을 강화해 키즈 식자재 시장에서의 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0