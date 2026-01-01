자동차 렌트 관리 플랫폼 차즘, 151억원 투자 유치 外[톡톡 스타트업 뉴스]

■ 자동차 렌트 관리 플랫폼 차즘, 151억원 투자 유치
자동차 리스와 렌트 관리 플랫폼 차즘(Chazm)을 운영하는 디자인앤프랙티스(대표 정상연)가 151억 원 규모의 시리즈A 투자 유치를 마무리했다고 27일 밝혔다.
선도 투자사인 스톤브릿지와 KB인베스트먼트, 퓨처플레이와 함께 현대자동차 계열 제로원벤처스와 LX그룹 계열 LX벤처스, 아랍에미리트 아부다비 소재 글로벌 투자사 쇼룩 HQ를 포함한 국내외 전략적 투자사들이 참여했다. 디자인앤프랙티스의 투자 유치 누적액은 190억 원이 됐다.
차즘은 차량 계약, 운행, 반납, 유통에 이르는 전 과정을 데이터로 관리하는 플랫폼이다.
■ 디든로보틱스-KAIST 기계공학과, 피지컬 AI 공동 개발 협약
로보틱스 스타트업 디든로보틱스가 KAIST 기계공학과와 피지컬 인공지능(AI) 및 휴머노이드 기술 분야 공동 연구개발을 위한 업무협약(사진)을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약으로 디든로보틱스는 휴머노이드 로봇 손 및 조작 메커니즘 관련 연구 과제를 KAIST 기계공학과 연구진과 공동 수행한다.
디든로보틱스는 KAIST 기계공학과 휴보랩 출신 연구자 4명이 2024년 공동 설립한 로봇 전문 스타트업이다. 자율보행과 복잡한 환경 적응이 가능한 자석 발 사족 보행 로봇 ‘디든(DIDEN) 30’을 개발해 왔다. 조선 산업을 비롯한 비정형 환경에서의 이동과 물리적 상호작용 기술을 축적하고 있다.
