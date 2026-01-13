쌍용C&B ‘코디’, 한국소비자만족지수 12년 연속 1위

생활위생 전문 기업 쌍용C&B의 화장지 브랜드 ‘코디’가 ‘2026 한국소비자만족지수’ 생활용품 브랜드 화장지 부문에서 12년 연속 1위를 수상했다.
쌍용C&B에 따르면 코디는 품질과 안전성을 중심으로 한 제품 개발을 통해 소비자 신뢰를 이어오고 있다고 한다. 최근에는 ESG 경영 기조에 맞춰 친환경 요소와 소비자 안전을 고려한 제품 개선에도 힘쓰고 있다.
대표 제품인 ‘코디 비데앤클린’ 두루마리 화장지는 3겹 고평량 원단을 적용해 비데 사용 후에도 쉽게 풀어지지 않도록 설계됐다. 물에 강한 구조로 사용 편의성을 높였으며, 로션 처리로 피부 자극을 줄인 것이 특징이다. 해당 제품은 독일 더마테스트에서 최고 등급인 엑설런트 등급을 획득했다.
쌍용C&B 관계자는 “소비자들의 선택 덕분에 12년 연속 수상을 이어가게 됐다”며 “앞으로도 품질과 안전성을 중심으로 한 제품을 선보이겠다”고 말했다.
한편 쌍용C&B는 화장지 브랜드 코디를 비롯해 물티슈, 생리대, 유아·시니어용 기저귀 등 다양한 생활위생용품을 생산하고 있다.
