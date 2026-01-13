애플, AI 경쟁 결국 ‘백기’… 경쟁사 구글 손잡고 시리에 제미나이 탑재

애플이 자사의 인공지능(AI) 시스템인 ‘애플 인텔리전스’의 기반 모델로 구글의 ‘제미나이’를 채택했다. 빅테크 기업들이 치열한 AI 경쟁을 벌이는 동안, 애플은 AI에서 다소 뒤쳐진다는 평가를 받으면서도 자체 AI 개발을 지속해왔다. 하지만 결국 아이폰에 제미나이를 탑재하기로 결정하면서 자체 AI 노선은 사실상 접었다는 분석이 나온다.
애플과 구글은 12일(현지 시간) 구글 블로그에 공동 발표문을 내고 “차세대 애플 파운데이션 모델을 구글의 제미나이 모델과 클라우드 기술을 기반으로 구축하는 수년 간의 계약을 맺었다”고 밝혔다. 이에 따라 구글의 AI 기술은 애플이 올해 내놓을 AI 비서 ‘시리’의 새 버전을 포함해 애플 인텔리전스의 주요 기능을 구동하는 핵심 동력이 될 전망이다.
애플은 이번 결정에 대해 “신중한 평가 끝에 구글의 AI 기술이 애플 파운데이션 모델을 위한 가장 유능한 기반을 제공한다고 판단했다”고 밝혔다. 이번 계약의 규모 등 구체적인 조건은 공개되지 않았다. 다만 블룸버그 통신은 지난해 11월, 양측이 연간 약 10억 달러(약 1조4000억 원) 규모의 계약을 협의 중이라고 보도한 바 있다.
애플 스마트폰에 구글 AI 모델이 쓰이게 되면서 사실상 거의 모든 스마트폰에 구글 AI가 탑재되게 됐다. 구글과 애플은 스마트폰 운영체제(OS) 시장을 점유하고 있는 양강이기 때문이다.
이 소식이 전해지면서 이날 구글의 모회사 알파벳의 주가가 상승해 시가총액은 4조 달러를 돌파했다. 엔비디아·MS·애플에 이어 사상 네 번째 기업이다. 지난해 알파벳의 주가는 연간 65% 상승했다.
이민아 기자 omg@donga.com
